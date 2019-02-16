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В Австрии рассказали о новых санкциях против России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Новые санкции ЕС в связи с ситуацией в Керченском проливе направлены на конкретных лиц, сообщила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
«Речь идет о «мягких санкциях», то есть это санкции, которые теперь не касаются таких сфер, как энергетика, товарооборот и так далее, а направлены на конкретных лиц», — цитирует Кнайсль ТАСС.
Она уточнила, что речь идет об осложнении процедуры получения визы или отказе в выдаче визы.
«Этот вопрос обсуждался на уровне должностных лиц [послов ЕС], и мы их поддержим», — сказала она.
В пятницу стало известно, что Евросоюз согласовал санкции в отношении восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе.
В среду в американский Сенат был внесен законопроект о новых санкциях в отношении России, поводом для которого стал инцидент в Керченском проливе.
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Европа , В мире , Политика , ЕС , ИТАР-ТАСС , Австрия
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