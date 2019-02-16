Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире

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Сестра Бориса Джонсона разделась в эфире 

360tv.ru + ещё 2 36 минут назад
Сестра бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, журналистка Рейчел Джонсон, разделась в эфире телеканала Sky News, протестуя против выхода государства из состава Евросоюза. Об этом сообщил таблоид Mirror.
Журналистка заявила, что сейчас в стране сложно сделать так, чтобы ее голос услышали.
«Такое чувство, что мы достигли точки насыщения», — отметила она.
Рейчел Джонсон заявила, что на такой шаг ее вдохновила еще одна противница Brexit — преподаватель Кембриджского университета Виктория Бейтман, которая пришла на интервью сразу голой, и тогда на ее позицию обратили внимание все. Сестра бывшего министра иностранных дел после этих слов сняла с себя шелковую блузку — зал отреагировал на это смущенным смехом, а ведущие покраснели.
Борис Джонсон возглавлял британский МИД с 2016 по 2018 год. При этом он громче прочих высказывался о преимуществах, которые выход из Европейского союза может дать для Великобритании.
Еще в начале февраля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что собирается изменить условия соглашения по выходу Британии из ЕС. Предложения Мэй вызвали неоднозначную реакцию среди радеющих за успех государства.
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Европа , Видео , В мире , Борис Джонсон , Тереза Мэй , МИД , ЕС , Sky News , Великобритания
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