Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире

Сестра Бориса Джонсона разделась в эфире

Журналистка заявила, что сейчас в стране сложно сделать так, чтобы ее голос услышали.

«Такое чувство, что мы достигли точки насыщения», — отметила она.

Рейчел Джонсон заявила, что на такой шаг ее вдохновила еще одна противница Brexit — преподаватель Кембриджского университета Виктория Бейтман, которая пришла на интервью сразу голой, и тогда на ее позицию обратили внимание все. Сестра бывшего министра иностранных дел после этих слов сняла с себя шелковую блузку — зал отреагировал на это смущенным смехом, а ведущие покраснели.

Борис Джонсон возглавлял британский МИД с 2016 по 2018 год. При этом он громче прочих высказывался о преимуществах, которые выход из Европейского союза может дать для Великобритании.