Project Syndicate (США): Европа, пожалуйста, проснись

Project Syndicate (США) финансист и общественный деятель Европа сомнамбулически бредет в забвение. Народам Европы надо очнуться, пока не стало слишком поздно. Если они этого не сделают, то пойдут по стопам СССР образца 1991 года, пишет вфинансист и общественный деятель Джордж Сорос , предрекая развал Европейского союза

Наши лидеры и рядовые граждане, похоже, не понимают, что мы живем в революционное время, что спектр возможностей очень широк и что итоговый результат, следовательно, совершенно неизвестен.

Большинство из нас полагают, что будущее будет похоже — более или менее — на настоящее, однако это далеко не гарантировано. За свою долгую, полную событий жизнь я много раз становился свидетелем периодов, как я это называю, радикальной дезэквилибрации. Сегодня мы живем в такой период.

Ближайшим решающим моментом станут выборы в Европарламент в мае 2019 года. К сожалению, на этих выборах антиевропейские силы будут иметь сравнительное преимущество. Для этого есть несколько причин, в их числе: устаревшая партийная система, которая господствует в большинстве европейских стран; невозможность на практике изменить договоры ЕС; отсутствие правовых инструментов для дисциплинирования стран-членов ЕС, нарушающих принципы, на которых был основан Евросоюз. ЕС может навязывать acquis communautaire (правовую систему ЕС) странам, которые хотят вступить в Евросоюз, но у него нет достаточных полномочий, чтобы заставлять соблюдать эти принципы те страны, которые уже вступили в ЕС.

Устаревшая партийная система создает препятствия для тех, кто хочет защитить принципы, на которых был основан ЕС, зато помогает тем, кто хочет заменить эти принципы чем-то радикально иным. Это касается и отдельных стран, и в еще большей степени общеевропейских партийных альянсов.

Партийная система в отдельных государствах отражает противоречия, которые были важны в XIX и XX веках, например, конфликт между капиталом и трудом. Но противоречие, которое имеет важнейшее значение сегодня, — это конфликт между проевропейскими и антиевропейскими силами.

Доминирующей страной в ЕС является Германия , а доминирующий политический альянс в Германии — он образован Христианско-демократическим союзом (ХДС) и баварским Христианско-социальным союзом (ХСС) — потерял устойчивость. Этот альянс хорошо работал, пока в Баварии не было значительной партии справа от ХСС. Ситуация изменилась после подъема экстремистской «Альтернативы для Германии» (AfD). На земельных выборах в сентябре партия ХСС получила худший результат за шесть с лишним десятилетий, а партия AfD впервые вошла в парламент Баварии.

Рост популярности AfD лишил смысла альянс ХДС и ХСС. Но от него нельзя просто отказаться, поскольку это спровоцирует новые выборы, которые ни Германия, ни Европа не могут себе позволить. В результате, правящая сейчас коалиция не может быть столь же активно проевропейской, какой она могла бы быть, если бы не было угрозы AfD с правого фланга.

Ситуация далеко не безнадежна. Немецкая партия Зеленых превратилась в единственную упорно проевропейскую партию страны, и ее рейтинг продолжают расти в опросах общественного мнения, в то время как AfD, похоже, достигла своего максимума (за исключением земель бывшей Восточной Германии). Тем не менее, сейчас избирателей ХДС/ХСС представляет партия, чья приверженность европейским принципам является не столь однозначной.

В Великобритании устаревшая партийная структура тоже препятствует подлинному выражению воли народа. Лейбористы и консерваторы внутренне расколоты, в то время как их лидеры — соответственно Джереми Корбин Тереза Мэй — столь твердо настроены провести Брексит, что им пришлось пойти на сотрудничество ради этого. Ситуация настолько запутана, что большинство британцев просто хотят ее скорейшего завершения, хотя для страны это событие станет определяющим на десятилетия вперед.

Сговор между Корбином и Мэй вызвал недовольство в обеих партиях, которое в случае с лейбористами граничит с открытым бунтом. На следующий день после встречи с Корбином Мэй объявила о программе помощи обедневшим районам на севере Англии, которые голосовали за Брексит и за лейбористов. А Корбина сейчас обвиняют в предательстве: на партийной конференции лейбористов в сентябре 2018 года он пообещал поддержать идею второго референдума о Брексите, если окажется невозможным проведение всеобщих выборов.

Общество тоже начинает осознавать печальные последствия Брексита. Вероятность того, что соглашение Мэй будет отвергнуто 14 февраля, растет с каждым днем. Это может спровоцировать широкую общественную поддержку нового референдума или — что еще лучше — отзыв британского уведомления о вступлении в силу статьи 50 договора ЕС.

Италия находится в столь же затруднительном положении. В 2017 году ЕС совершил фатальную ошибку, решив строго применять Дублинское соглашение. Это соглашение взваливает несправедливое бремя на ту страну (подобную Италии), которая для прибывающих мигрантов становятся первой на территории ЕС. Из-за этого в 2018 году электорат Италии, который в основном поддерживал Европу и иммиграцию, попал в руки антиевропейских политиков — партии Лига и «Движения пяти звезд». Доминировавшая ранее Демократическая партия пребывает в смятении. В результате, у значительной части электората, сохраняющего проевропейские настроения, теперь нет партии, за которую можно проголосовать. Впрочем, сейчас предпринимается попытка организовать единый проевропейский список. Схожая реорганизация партийных систем происходит во Франции, Польше, Швеции и, видимо, в других странах тоже.

Что же касается общеевропейских партийных альянсов, то здесь ситуация даже хуже. У национальных партий, как минимум, есть какие-то корни в прошлом, а в общеевропейские альянсы полностью подчинены корыстным интересам партийного руководства. Худший пример — Европейская народная партия (ЕНП). ЕНП практически полностью лишена каких-либо принципов, что продемонстрировала ее готовность оставить в своих рядах партию «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ради сохранения парламентского большинства и контроля за процессом распределения высших постов в ЕС. На таком фоне антиевропейские силы могут выглядеть очень неплохо: по крайней мере, у них есть хоть какие-то принципы, пусть даже и отвратительные.

Трудно представить, каким образом проевропейские партии смогут победить на выборах в мае, если они не поставят интересы Европы выше своих собственных. Пока еще возможно доказывать необходимость сохранения ЕС с целью его радикальной перестройки. Но для этого потребуется изменение настроений в Евросоюзе. Нынешнее руководство ЕС напоминает политбюро эпохи развала СССР — оно продолжало выпускать указы, как будто те еще имели какое-либо значение.

Первым шагом для защиты Европы от ее врагов — внутренних и внешних — должно стать признание масштаба угрозы, которую они создают. Второй шаг — пробудить дремлющее проевропейское большинство и мобилизовать его на защиту принципов, на которых основан ЕС. В противном случае мечта о единой Европе может смениться кошмаром XXI века.