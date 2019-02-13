Евросоюзу пригрозили судьбой СССР

Американский финансист Джорд Сорос предостерег Евросоюз от судьбы СССР. Его статья «Европа, пожалуйста, проснись» опубликована на сайте Project Syndicate.

По словам миллиардера, руководители и граждане ЕС не понимают, что для объединения наступает революционный момент. Сорос утверждает, что если население Евросоюза не проснется, то он распадется, как Советский Союз в 1991 году.

Автор заявил, что в различных странах Европы набирают популярность партии, которые не хотят сохранить единство альянса.

«Они не хотят оставлять ценности, на которых основывался Евросоюз. Они желают заменить их радикально другими», — отметил он.

Евросоюз еще можно сохранить, если на майских выборах отдельные партии поставят интересы организации выше своих, считает финансист.

По мнению финансиста, проблема ЕС заключается в том, что устаревшая партийная система препятствует тем, кто хочет сохранить ценности, на которых был основан альянс.

« [Его] нынешнее руководство напоминает политбюро времен заката Советского Союза, так как продолжает издавать указы, как будто они все еще актуальны», — заявил Сорос.