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Туск заявил об отсутствии «прорыва» в вопросе брексита 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что «прорыва» в вопросе брексита всё ещё нет. Соответствующую запись он оставил в Twitter.
«Встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по вопросу преодоления тупика в вопросе брексита. Всё ещё нет прорыва в обозримой перспективе. Переговоры будут продолжены», — отметил он.
Ранее Туск заявил, что верит в достижение договорённости по выходу Великобритании из Европейского союза.
В январе политолог, публицист Юрий Якорь в беседе с ФАН оценил ситуацию с брекситом.
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Европа , В мире , Тереза Мэй , Дональд Туск , ЕС , Европейский совет , Великобритания
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