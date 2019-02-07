Туск заявил об отсутствии «прорыва» в вопросе брексита

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что «прорыва» в вопросе брексита всё ещё нет. Соответствующую запись он оставил в Twitter.

«Встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по вопросу преодоления тупика в вопросе брексита. Всё ещё нет прорыва в обозримой перспективе. Переговоры будут продолжены», — отметил он.

Meeting PM @theresa_may on how to overcome impasse on #brexit. Still no breakthrough in sight. Talks will continue. pic.twitter.com/vn2CVybc1j— Donald Tusk (@eucopresident) 7 февраля 2019 г.

Ранее Туск заявил, что верит в достижение договорённости по выходу Великобритании из Европейского союза

В январе политолог, публицист Юрий Якорь в беседе с ФАН оценил ситуацию с брекситом.