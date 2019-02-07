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Вице-премьер Италии захотел встретиться с Макроном 

News.ru + ещё 3 50 минут назад
Фото: globallookpress.com
Луиджи ди Майо, являющийся вице-премьером Италии, после отзыва французского посла из Рима выразил готовность встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
7 февраля Франция отозвала своего посла в Италии для консультаций в связи с тем, что французское правительство «в течение нескольких месяцев становилось объектом для обвинений, безосновательных нападок, возмутительных заявлений».
Ранее МИД Франции вызывал к себе итальянского посла из-за высказывания Луиджи ди Майо о частичной вине Парижа в ситуации с мигрантами в Средиземном море. 21 января вице-премьер заявил, что Франция и другие страны довели Африку до бедности.
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Европа , В мире , МИД , Италия , Рим , Франция
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