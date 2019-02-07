Вице-премьер Италии захотел встретиться с Макроном

Луиджи ди Майо, являющийся вице-премьером Италии , после отзыва французского посла из Рима выразил готовность встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

7 февраля Франция отозвала своего посла в Италии для консультаций в связи с тем, что французское правительство «в течение нескольких месяцев становилось объектом для обвинений, безосновательных нападок, возмутительных заявлений».