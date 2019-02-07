Луиджи ди Майо, являющийся вице-премьером Италии, после отзыва французского посла из Рима выразил готовность встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
7 февраля Франция отозвала своего посла в Италии для консультаций в связи с тем, что французское правительство «в течение нескольких месяцев становилось объектом для обвинений, безосновательных нападок, возмутительных заявлений».
Ранее МИД Франции вызывал к себе итальянского посла из-за высказывания Луиджи ди Майо о частичной вине Парижа в ситуации с мигрантами в Средиземном море. 21 января вице-премьер заявил, что Франция и другие страны довели Африку до бедности.