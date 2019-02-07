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В Госдуме оценили шведское исследование о «подготовке» России к войне 

RT на русском + ещё 2 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал в беседе с RT исследование Шведского института оборонных исследований (FOI), в котором говорится, что «Россия готовится к войне».
«Не только исследования западных стран и различных организаций в это области проходят, но и можно констатировать, что усиливается поиск развединформации о силах и средствах, привлекаемых на эти учения (России. — RT), участились полёты разведывательной авиации…разведслужбы иностранных государств постоянно находятся в поиске и, в том числе, заказывают такие исследования», — отметил Красов.
Депутат добавил, что Россия действует исключительно в мирных целях и лишь укрепляет свою оборону.
«Россия — сугубо мирная стран, и все учения, в том числе, и масштабные, проходят на территории нашего государства и направлены на обеспечение неприкосновенности наших границ и безопасности наших граждан. Давайте лучше обратим взор на псевдооборонительные организацию НАТО и западную коалицию, которая так лихо порождала «цветные» революции по всему миру и всеобщий хаос. Лучше институту сделать исследование в этой области», — заключил Красов.
Ранее шведские аналитики заявили, что «Россия готовится к войне».
Согласно материалу, российская армия заметно повысила боеготовность и, как утверждают аналитики, способна в короткие сроки переходить от мирного времени к выполнению задач во время войны.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Европа , Армия , Войска , Политика , Андрей Красов , Госдума
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