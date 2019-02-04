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Могерини: ЕС придерживается позиции о необходимости выборов в Венесуэле 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Страны ЕС принимают решения о признании Хуана Гуаидо временным главой Венесуэлы согласно своим национальным прерогативам, ЕС как институт придерживается позиции о необходимости демократического разрешения кризиса в стране, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"У ЕС уже есть общая позиция по Венесуэле, она ясная и заключается в том, что ЕС не признает как легитимные выборы в прошлом году и признает как легитимный институт этой страны — ее Национальную ассамблею", — напомнила она журналистам, отвечая на вопрос о согласовании позиции ЕС по вопросу признания Гуаидо.
Она отметила, что "не в компетенции ЕС признавать другие государства, это находится в компетенциях и прерогативах государств-членов".
"В эти часы страны сообщают о своих решениях в соответствии со своими прерогативами, о признании институциональной роли председателя Нацассамблеи", — сказала она, отметив, что при этом "есть общие европейские рамки, в которых мы действуем в плане давления и диалога".
При этом она подчеркнула, что ЕС выступает за мирное и демократическое разрешение кризиса, предусматривающее, согласно общей позиции, создание условий для проведения в стране новых выборов, чему должна способствовать работа международной контактной группы.
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Европа , В мире , Латинская Америка , Федерика Могерини , ЕС , Венесуэла
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