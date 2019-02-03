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Ле Пен заявила, что ЕС хочет развязать войну в Ирландии 

Вести.Ru + ещё 2 27 минут назад
Фото: Вести.Ru
Предложенные Евросоюзом условия сделки с Великобританией в рамках Brexit имеют цель развязать гражданскую войну в Ирландии, считает лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"Евросоюз, должно быть, пытался возобновить в какой-то форме гражданскую войну в Ирландии, — цитирует ее слова ТАСС.
По мнению Ле Пен, ЕС пытается наказать британцев, сделать так, чтобы "развод" стал как можно более болезненным. Вместе с тем, продолжила она, "развод" может стать болезненным большей степени для самого ЕС.
После Brexit Ирландия остается в составе Евросоюза, но ее жители не хотят появления "физической" границы с Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства. Чтобы не допустить этого, было разработано положение о "бэкстопе" — это защитный механизм, который не должен допустить появления границы между Ирландиями.
Однако Палата общин британского парламента 29 января одобрила поправку к биллю о Brexit, которая обязует правительство Великобритании отвергнуть "бэкстоп" и добиться "альтернативной договоренности".
Таким образом, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила необходимые полномочия для того, чтобы вернуться в Брюссель и продолжить диалог с властями ЕС по условиям Brexit. Между тем глава Евросовета Дональд Туск уже заявил, что ЕС не будет пересматривать условия сделки между Брюсселем и Лондоном, договоренность о которой была достигнута 25 ноября 2018 года.
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Комментарии
Европа , В мире , Тереза Мэй , Дональд Туск , Парламент Великобритании , ЕС , Европейский совет , ИТАР-ТАСС , Ирландия , Великобритания
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