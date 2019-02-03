Мэй может объявить досрочные парламентские выборы 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может объявить о проведении досрочных парламентских выборов после продления срока действия 50-й статьи Лиссабонского договора о Европейском союзе, которая содержит регламент и сроки Brexit.
По данным источников в правительстве, перед этим глава британского правительства попробует получить поддержку парламента для своего нового проекта соглашения об условиях выхода страны из ЕС, передаёт Sky News.
Источники газет Mailon Sunday и SundayTimes заявили, что таким образом Мэй хочет избежать вынужденной отставки из-за давления тех, кто хочет видеть другого премьера перед стартом переговоров с Евросоюзом о новой торговой сделке.
Ранее News.ru писал, что нежелание властей Евросоюза обсуждать новые условия сделки по Brexit министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс назвал безответственным решением. По его словам, что в достижении согласия по вопросу о выходе Великобритании из состава сообщества должны быть в равной мере заинтересованы и Лондон, и Брюссель.