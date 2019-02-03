Мэй может объявить досрочные парламентские выборы

По данным источников в правительстве, перед этим глава британского правительства попробует получить поддержку парламента для своего нового проекта соглашения об условиях выхода страны из ЕС, передаёт Sky News

Источники газет Mailon Sunday и SundayTimes заявили, что таким образом Мэй хочет избежать вынужденной отставки из-за давления тех, кто хочет видеть другого премьера перед стартом переговоров с Евросоюзом о новой торговой сделке.