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Мэй может объявить досрочные парламентские выборы 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: UK Parliament/Mark Duffy/Global Look Press
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может объявить о проведении досрочных парламентских выборов после продления срока действия 50-й статьи Лиссабонского договора о Европейском союзе, которая содержит регламент и сроки Brexit.
По данным источников в правительстве, перед этим глава британского правительства попробует получить поддержку парламента для своего нового проекта соглашения об условиях выхода страны из ЕС, передаёт Sky News.
Источники газет Mailon Sunday и SundayTimes заявили, что таким образом Мэй хочет избежать вынужденной отставки из-за давления тех, кто хочет видеть другого премьера перед стартом переговоров с Евросоюзом о новой торговой сделке.
Ранее News.ru писал, что нежелание властей Евросоюза обсуждать новые условия сделки по Brexit министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс назвал безответственным решением. По его словам, что в достижении согласия по вопросу о выходе Великобритании из состава сообщества должны быть в равной мере заинтересованы и Лондон, и Брюссель.
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Комментарии
Европа , В мире , Лиам Фокс , Тереза Мэй , ЕС , Sky News , Великобритания
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