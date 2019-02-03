Times: Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае массовых беспорядков из-за Brexit

Издание отмечает, что подобная мера была взята на вооружение еще в годы холодной войны, когда в Великобритании всерьез рассматривали угрозу нападения Советского Союза с использованием ядерного оружия. Куда именно будет производиться эвакуация британского монарха газета не сообщает. "Этот план экстренной эвакуации существовал еще со времен холодной войны, однако сейчас он был переориентирован на случай массовых беспорядков", — приводит The Sunday Times слова источника в британском правительстве.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Его итогом должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта нынешнего года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.