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Times: Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае массовых беспорядков из-за Brexit 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: © AP Photo/Frank Augstein
Королева Великобритании Елизавета II и другие видные члены британской королевской семьи будут эвакуированы из Лондона в случае возникновения массовых беспорядков, вызванных выходом Соединенного Королевства из состава Евросоюза без соглашения о дальнейшем сотрудничестве. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на секретный правительственный план.
Издание отмечает, что подобная мера была взята на вооружение еще в годы холодной войны, когда в Великобритании всерьез рассматривали угрозу нападения Советского Союза с использованием ядерного оружия. Куда именно будет производиться эвакуация британского монарха газета не сообщает. "Этот план экстренной эвакуации существовал еще со времен холодной войны, однако сейчас он был переориентирован на случай массовых беспорядков", — приводит The Sunday Times слова источника в британском правительстве.
Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Его итогом должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта нынешнего года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.
Палата общин британского парламента 15 января отвергла соглашение с ЕС об условиях Brexit, достигнутое в ноябре 2018 года после длительных переговоров сторон. Для того, чтобы вступить в силу, сделка по Brexit должна быть одобрена британскими законодателями, а также получить ратификацию всех стран ЕС. Премьер-министр Тереза Мэй ранее заявила, что в соответствии со статьей 50 Договора о Европейском союзе и Законом о выходе от 2018 года Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения 29 марта, если парламент не одобрит сделку с ЕС. По данным телеканала Sky News, глава британского правительства сообщила депутатам из правящей Консервативной партии, что повторное голосование по соглашению об условиях Brexit состоится в парламенте 13 февраля.
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Европа , В мире , Елизавета II , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , Консервативная партия , Sunday Times , Газета The Times , Великобритания
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