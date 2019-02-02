Британия обратилась с призывом к России из-за ДРСМД

МИД Великобритании и призвал Россию «вернуться» к полному соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил представитель ведомства.

«Факт заключается в том, что Россия годами нарушала его (ДРМСД). У них все еще есть возможность в течение следующих шести месяцев отреагировать на обеспокоенность США и вернуться к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора, и — вместе с союзниками по НАТО — мы их призываем так и поступить», — цитирует РИА «Новости» представителя МИД Великобритании.

В ведомстве отметили, что решение России приостановить участие в ДРСМД не вызвало удивления.

Ранее в субботу США нотой Госдепартамента официально уведомили Россию о приостановлении своего участия в ДРСМД и начале процедуры выхода из него. МИД России заявлял, что таким образом Вашингтон нанес сокрушительный удар по «всей кропотливо создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями».

Президент Владимир Путин заявлял, что ответ Москвы на решение Вашингтона по ДРСМД будет зеркальным — Россия приостанавливает участие в Договоре. Российский лидер согласился с предложениями министра обороны Сергея Шойгу о начале работ по «приземлению» ракет «Калибр» и создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.