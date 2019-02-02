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Британия обратилась с призывом к России из-за ДРСМД 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
МИД Великобритании и призвал Россию «вернуться» к полному соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил представитель ведомства.
«Факт заключается в том, что Россия годами нарушала его (ДРМСД). У них все еще есть возможность в течение следующих шести месяцев отреагировать на обеспокоенность США и вернуться к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора, и — вместе с союзниками по НАТО — мы их призываем так и поступить», — цитирует РИА «Новости» представителя МИД Великобритании.
В ведомстве отметили, что решение России приостановить участие в ДРСМД не вызвало удивления.
Госдеп выступил с заявлением после принятого Россией решения по ДРСМД
Ранее в субботу США нотой Госдепартамента официально уведомили Россию о приостановлении своего участия в ДРСМД и начале процедуры выхода из него. МИД России заявлял, что таким образом Вашингтон нанес сокрушительный удар по «всей кропотливо создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями».
Президент Владимир Путин заявлял, что ответ Москвы на решение Вашингтона по ДРСМД будет зеркальным — Россия приостанавливает участие в Договоре. Российский лидер согласился с предложениями министра обороны Сергея Шойгу о начале работ по «приземлению» ракет «Калибр» и создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Россия больше не будет инициировать никаких переговоров по ДРСМД.
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Европа , Армия , В мире , Оружие , Сергей Шойгу , Дмитрий Песков , Владимир Путин , МИД , Госдеп США , НАТО , РИА Новости , Великобритания
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