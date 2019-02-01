Бунт против Трампа: Европа не сдала Иран

Европа впервые со времен «холодной войны» вступила в открытую конфронтацию с Вашингтоном. Однако если раньше камнем преткновения был СССР, то теперь противоречия вызваны Ираном — Европа хочет сохранить ядерную сделку и торговать с Тегераном . Как ЕС обходит угрозу американских санкций, разобралась «Газета.Ru»

На этой неделе Европейский союз запустил механизм, направленный на сохранение торговых отношений государств ЕС с Ираном.

«Франция, Германия и Великобритания в соответствии с твердой приверженностью и постоянными усилиями по сохранению СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. — «Газета.Ru»), объявляют о создании инструмента по поддержке коммерческих транзакций INSTEX SAS, специального механизма, направленного на упрощение законных коммерческих транзакций между европейскими экономическими игроками и Ираном», — говорится в совместном заявлении по итогам министров иностранных дел ЕС в Бухаресте.

По сути, данный механизм позволит европейским странам торговать с Тегераном, минуя финансовую систему США и не вызывая таким образом ответную реакцию со стороны Вашингтона.

В целом, поиски способа, который бы позволил европейским компаниям торговать с Ираном, избегая американских санкций, появились после того, как в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки по иранской ядерной программе. Глава Белого дома тогда заявил, что соглашение «ужасное», а сам он сумеет добиться более выгодных для США условий.

ЕС изначально выступал против подобного шага со стороны Вашингтона — лидеры «шестерки» прекрасно помнили, какой сложный дипломатический путь пришлось пройти (помимо США, в переговорах принимали участие Россия, Китай , Великобритания, Франция и Германия). Теперь же Вашингтон грозил санкциями даже компаниям своих партнеров за нарушение условий торговли с Тегераном.

Евросоюзу пришлось разрабатывать меры по защите своих экономических игроков. О первых из них было объявлено еще летом — ЕС задействовал защитный механизм, который дал возможность европейским компаниям не подчиняться решениям американских судов. Эта мера появилась в европейском законодательстве еще в 1996 году. Логическим продолжением этих мер и выглядит INSTEX SAS.

«Чтобы избежать торговли реальными деньгами между Ираном и Европой, что США могли бы использовать для оправдания санкций, как ожидается, корпорация, в основном, будет выполнять функцию координационного центра по обмену кредитными баллами. Если иранская компания торгует с европейским партнером, она сможет использовать эти кредиты для оплаты приобретенных товаров», — поясняет специфику работы механизма The Washington Post.

В то же время сначала INSTEX будет сконцентрирован на наиболее значимых для Тегерана секторах экономики, в их числе — фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты, отмечается в совместном заявлении Франции, Германии и Великобритании. При этом в документе говорится, что данная система будет функционировать при строгом соблюдении санкций ЕС и ООН , которые все еще сохраняются в отношении Ирана.

«Это действительно первый случай, когда Европа пытается противостоять силе экономической мощи США», — заявил основатель форума «Европа — Иран» Эсфандьяр Батмангхелидж в разговоре с журналистами.

То есть европейские страны впервые со времен «холодной войны» вступают в открытую конфронтацию с администрацией США , для которых санкции уже стали привычным и ожидаемым инструментом достижения целей на международной арене.

Во времена «холодной войны» подобный прецедент уже был — в начале 1980-х годов, только в роли Ирана в то время выступал СССР, который также находился под действием односторонних американских санкций. Тогда ведущая европейская держава — Германия — смогла выдержать давление Вашингтона, который всячески препятствовал сделке «трубы в обмен на газ» с СССР.

Речь шла о поставках в СССР труб большого диаметра взамен поставок в Европу газа. Подобные трубы в СССР в то время не производились.

Экономическое противостояние вылилось в политическое — администрация Рональда Рейгана угрожала европейским компаниями нештучными санкциями. Однако тогдашний канцлер Германии Вилли Брандт , отошедший от политики своего предшественника Конрада Адэнауэра, пошел на заключение соглашений с СССР. Стоит отметить, что Германия и сегодня главная страна, которая крайне заинтересована в сохранении соглашения с Ираном, так как именно на нее приходится 60% всех европейских инвестиций в Иран.

«Вилли Брандт умер, да и «холодная война» закончилась», — отмахивается от подобных аналогий один из европейских дипломатов в беседе с «Газетой.Ru».

При этом собеседники в европейских политических кругах подчеркивают, что нынешние меры призваны отстаивать интересы «европейской семьи» в условиях давления со стороны Вашингтона.

В свою очередь, посол ЕС в России Маркус Эдерер в беседе с российскими журналистами отметил, что создание механизма не направлено против США и будет использоваться и против отмывания незаконных средств и финансирования террористической деятельности.

Но если говорить о том, что Европа отворачивается от Вашингтона, все же нельзя, то наблюдатели отмечают некоторую корректировку линии поведения ЕС в отношениях с США.

«Этот шаг делает очевидным, что мы также идем своим путем, решительным и единым путем в рамках Европейского союза — даже если другие придерживаются иной точки зрения», — заявил 31 января министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Такая готовность чуть ли не порвать с США — хотя бы на уровне риторики — все же заставляет Вашингтон несколько менять стратегию жесткого давления на партнеров для достижения своих целей. Американская дипломатия также ведет работу в данном направлении.

13-14 февраля в Польше должен пройти форум, организованный Соединенными Штатами, по стабильности и свободе на Ближнем Востоке, а также региональному влиянию Ирана. Несмотря на то что, по задумке инициаторов мероприятия, саммит объединит страны Азии, Африки, Европы и Ближнего Востока, неудивительно, что США выбрали для обсуждения именно европейскую площадку.

Телеканал Fox News пишет, что саммит в Польше станет одним из последних элементов кампании США по давлению на Иран. Получается, таким образом США смогут вовлечь Европу в свою собственную повестку по обострению отношений с Тегераном. При этом хорошо известно, что Польша после прихода к власти Дональда Трампа начала активно сближаться с США, предлагая Вашингтону разместить на территории этой страны свои военные базы. При этом руководство этой страны в лице лидера правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского открыто конфликтует с ЕС.

Раздражение в ЕС вызывают и определенные «реверансы» Вашингтона в адрес националистических движений в Восточной Европе в целом. Так, в конце 2018 года многих европейских лидеров буквально шокировала речь госсекретаря Майка Помпео, в которой он восхвалял правые движения и критиковал многовекторность, на которой на протяжении десятилетий основывался европейский мир. Свою речь Помпео произнес в Брюсселе — сердце европейской политики, — сказав, что договоры, которые мешают США, будут попросту разорваны.

Возможно, все эти заявления могут заставить Европу если не воскресить Вилли Брандта, то, по крайней мере, стать «коллективным Вилли Брандтом» Правда, все эти намерения могут столкнуться с еще большим давлением Вашингтона, которое уже испытывают европейские компании в Тегеране.

Известно, что часть из них либо сократили свое присутствие в этой стране, либо вообще ушли с иранского рынка. У французской компании Renault , которая давно уже находится на иранском рынке, после введения санкций США продажи в 2018 году в стране упали почти на 70%. «Посмотрим, как это будет работать», — говорит один из российских дипломатов работающих на европейском направлении.

Подобного же мнения придерживается и заведующий сектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин : «Вопрос в том, насколько он реально будет эффективен — мнения на это счет расходятся. Это может оказаться главным образом символическим выражением несогласия. Многие компании не рискнут связываться с американцами, несмотря на гарантии ЕС. Но если вдруг это сработает, будет интересный прецедент».

Не исключено, что если меры окажутся успешными, к ним вполне может присоединиться и Россия — страна, которая сыграла одну из ключевых ролей в соглашению с Ираном.