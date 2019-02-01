Послы ЕС согласовали Британии безвиз после Brexit

Послы 27 стран Евросоюза согласовали безвизовый режим для жителей Великобритании после того, как страна покинет ЕС.

«Послы ЕС сегодня решили, что после Brexit подданным Великобритании, прибывающим в Шенгенскую зону на короткое время (90 дней в течение любых 180 дней), должны быть предоставлены безвизовые поездки», — цитирует ТАСС заявление Совета ЕС.

Напомним, британский парламент исключил возможность выхода Великобритании из Евросоюза без сделки. При этом в Европарламенте заявили, что не станут пересматривать или смягчать проект соглашения о выходе.

Ирландия отвергла возможность проведения новых переговоров между Лондоном и ЕС для изменения соглашения по Brexit в той части, которая касается мер по недопущению появления границы между Великобританией и остающейся в Евросоюзе Ирландией.