Послы ЕС согласовали Британии безвиз после Brexit 

Послы 27 стран Евросоюза согласовали безвизовый режим для жителей Великобритании после того, как страна покинет ЕС.
«Послы ЕС сегодня решили, что после Brexit подданным Великобритании, прибывающим в Шенгенскую зону на короткое время (90 дней в течение любых 180 дней), должны быть предоставлены безвизовые поездки», — цитирует ТАСС заявление Совета ЕС.
Напомним, британский парламент исключил возможность выхода Великобритании из Евросоюза без сделки. При этом в Европарламенте заявили, что не станут пересматривать или смягчать проект соглашения о выходе.
Ирландия отвергла возможность проведения новых переговоров между Лондоном и ЕС для изменения соглашения по Brexit в той части, которая касается мер по недопущению появления границы между Великобританией и остающейся в Евросоюзе Ирландией.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила парламенту новый план по Brexit. Однако, по словам лейбористов, он не сильно отличается от первоначального плана. После провала голосования по Brexit в палате общин эксперты опасаются, что может случиться «жесткий» Brexit, который пройдет без заключения соглашений с ЕС.