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Послы ЕС согласовали Британии безвиз после Brexit 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Послы 27 стран Евросоюза согласовали безвизовый режим для жителей Великобритании после того, как страна покинет ЕС.
«Послы ЕС сегодня решили, что после Brexit подданным Великобритании, прибывающим в Шенгенскую зону на короткое время (90 дней в течение любых 180 дней), должны быть предоставлены безвизовые поездки», — цитирует ТАСС заявление Совета ЕС.
Напомним, британский парламент исключил возможность выхода Великобритании из Евросоюза без сделки. При этом в Европарламенте заявили, что не станут пересматривать или смягчать проект соглашения о выходе.
Ирландия отвергла возможность проведения новых переговоров между Лондоном и ЕС для изменения соглашения по Brexit в той части, которая касается мер по недопущению появления границы между Великобританией и остающейся в Евросоюзе Ирландией.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила парламенту новый план по Brexit. Однако, по словам лейбористов, он не сильно отличается от первоначального плана. После провала голосования по Brexit в палате общин эксперты опасаются, что может случиться «жесткий» Brexit, который пройдет без заключения соглашений с ЕС.
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Комментарии1
Европа , В мире , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , Лейбористская партия , Европарламент , Совет Европы , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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