Румынская спецоперация против России провалилась

Американский план торпедирования "Северного потока — 2" с помощью Европейской комиссии выглядел отлично, по крайней мере на уровне базовой идеи. А именно: если "Северный поток — 2" будет выведен из юрисдикции Германии под юрисдикцию Еврокомиссии и при этом будут приняты соответствующие ограничения на уровне законодательства Евросоюза , то можно будет уничтожить российский газопровод даже без применения санкций. И более того: можно было бы даже сделать вид, что США тут ни при чем и это сами европейцы решили отказаться от тоталитарного российского газопровода.

Американцам лишь был нужен "агент", в самом прямом смысле этого слова — нужна была страна, которая внесет на рассмотрение Европарламента , а затем Европейского совета министров те изменения в законодательство Евросоюза, которые бы фактически запретили строительство "Северного потока — 2".

Решение было найдено: этим "агентом" выступила Румыния , которая как раз недавно получила шестимесячное председательство Совета Евросоюза . Именно румынской дипломатии выпала честь организовать эдакий административный блицкриг по протаскиванию через Европейский совет министров так называемой газовой директивы, которая фактически является административным "оружием возмездия", направленным против России . До этого председателем была Австрия , но так как одна из крупнейших австрийских компаний — государственный энергетический концерн OMV — является традиционным стратегическим партнером "Газпрома" , никаких серьезных действий по продвижению газовой директивы она предпринимать не захотела. Однако Румыния — это же совсем другое дело, особенно когда румынские дипломаты чувствуют у себя за спиной твердую поддержку Вашингтона.

Нужно отметить, что в разных формах та самая — "антироссийская" — газовая директива Евросоюза уже обсуждалась и на концептуальном уровне против нее высказались многие страны ЕС. Однако на этот раз ожидался последний и решительный бой, связанный с тем, что администрации Трампа очень нужна знаковая победа на Россией, особенно в условиях приближающихся событий: украинских выборов и срока сдачи в эксплуатацию первой нитки "Северного потока — 2". Именно этими надеждами и напряженной обстановкой вокруг проекта газовой директивы объясняется появление в прессе (в том числе российской) заголовков вроде "Румыния поднимает ставки с помощью пересмотренной газовой директивы" и заявлений замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича, который подчеркивал, что "румынские предложения" учли все претензии противников директивы и теперь можно надеяться на прогресс в ее принятии.

Итак, ставки были подняты, документы отправлены, американские дипломаты в Германии вновь активизировали свои антироссийские выступления, а по европейскому инфополю начали ползти слухи о том, что американцы готовят "слив" в прессу какого-то страшного компромата на видного сторонника "Северного потока — 2" Герхарда Шрёдера . Стоит отдать должное нашим американским оппонентам: им удалось поднять эмоциональный накал вокруг газовой директивы и "Северного потока — 2" до небывалых высот,

Вот только результат оказался гораздо хуже ожиданий. Румынский блицкриг, несмотря на всю американскую поддержку, разбился о тевтонское упрямство немецкой дипломатии. Официальный ответ и комментарии Берлина по поводу нашумевшего "румынского проекта" выглядит как разгромная рецензия взыскательного ресторанного критика на крайне неудачный образец привокзального балканского фастфуда. Ключевая цитата:

"Мы отклоняем предложенные Еврокомиссией поправки, изложенные в третьей ревизии, которые, если осмыслить до логического конца, направлены на регулирование только одного инфраструктурного проекта, а для других предусматривают варианты исключений. Еврокомиссия не представила никаких объяснений или понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям энергетического союза".

В переводе с дипломатического немецкого на разговорный русский, Еврокомиссии, которая, собственно, и поддержала "румынские предложения", указано:

— во-первых, Берлин обмануть не удастся и всем понятна "антигазпромовская" направленность документа,

— во-вторых, правительство Германии очень четко осознает свою прямую заинтересованность в российском трубопроводном газе и в том, чтобы Германия была главным газовым хабом Евросоюза.

Помимо Германии, возражения против проекта газовой директивы поступили от Нидерландов и Финляндии, причем обе страны резко протестуют против ключевого положения этого проекта, которое дает Еврокомиссии

"право контролировать межгосударственные соглашения о транспортировке газа, формулировать основные требования к переговорам и блокировать эти переговоры".

Если вырезать из директивы именно этот пункт — то она станет абсолютно бесполезной для блокирования "Северного потока — 2". То есть фактически Нидерланды и Финляндия выступили на стороне "Газпрома" в споре с Еврокомиссией и США.

Столь радикальный отпор со стороны Германии, Нидерландов и Финляндии, который радикально снижает шансы на принятие газовой директивы, а также новости о том, что первая нитка газопровода будет готова уже в ноябре, сильно подорвали моральный дух противников России в среде европейских политиков. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который, вероятно, заранее знал о готовящемся немецко-голландском демарше, с грустью констатировал:

"Сохраним надежду, но давайте будем честными: две могущественные страны, одна из которых — Россия, является мировой державой, а другая — Германия, четвертая по величине экономика мира, решили построить газопровод".

Вроде бы констатация очевидных фактов не должна вызывать удивления, но когда очевидные факты констатирует польский политик — это похоже на чудо. Причем показательно, что господин Моравецкий до такой степени травмирован столкновением с реальностью, что даже не верит во всемогущество Вашингтона, для которого остановка "Северного потока — 2" уже является делом чести. Конечно, польский премьер воспользовался случаем, чтобы обвинить сторонников газопровода в "эгоизме" из-за того, что Германия не хочет учитывать интересы Украины и Польши. Но есть основания полагать, что немецкие и голландские политики, а также владельцы крупнейших европейских энергетических компаний, которые участвуют в "Северном потоке — 2" смогут это пережить.

Теперь у наших американских оппонентов остался последний шанс на блокирование газопровода: введение санкций против компаний, которые физически укладывают трубы, покупают газ из России или участвуют в финансировании строительства. Именно санкциями угрожал посол США в Германии, любимец Трампа Ричард Гренелл. Министр экономики Германии Петер Альтмайер ответил на эти угрозы:

"На нас не так уж легко произвести впечатление и запугать".

Остается пожелать немецким партнерам "Газпрома" сохранить столь завидную решимость и дальше — и не прогибаться под требования Вашингтона.