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Евросоюз отказался пересматривать условия Brexit 

Lenta.ru + ещё 18 1 час назад
Фото: Eric Vidal / Reuters
Cогласованные ранее условия выхода Великобритании из Евросоюза пересматриваться не будут. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск, передает ТАСС.
Туск отметил, что позиция ЕС по этому вопросу «понятна и последовательна». «Соглашение о выходе не подлежит пересмотру», — заключил он.
Голосование в британском парламенте по вопросу Brexit состоялось 15 января. Большинство проголосовало против предложенной правительством и согласованной с ЕС сделки по «мягкому выходу» с переходным периодом. 17 января парламентарии отклонили вотум недоверия Терезе Мэй, однако правительству еще только предстоят переговоры с парламентом о новых условиях сделки с Брюсселем.
Переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Этому предшествовали события 2016 года, когда в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.
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Комментарии
Европа , В мире , Тереза Мэй , Дональд Туск , Парламент Великобритании , ЕС , Европейский совет , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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