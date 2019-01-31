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Президент США призвал американцев не посещать Венесуэлу 

360tv.ru + ещё 14 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в Twitter призвал американцев не ездить в Венесуэлу на фоне политического кризиса, который охватил латиноамериканскую страну. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам президента США, в Венесуэле ожидаются массовые протесты, поэтому «до дальнейшего уведомления» американцы не должны туда ездить. В связи с этим Трамп напомнил, что его венесуэльский коллега Николас Мадуро выразил готовность к переговорам с оппозицией после ввода санкций со стороны Вашингтона.
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Европа , В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Дональд Трамп , Венесуэла , США
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