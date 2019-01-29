«Это конец»: европейцы променяли Украину на русско-китайские деньги

В минувшем месяце, передает издание, к премьер-министру Венгрии Орбану явился посол США и настоятельно потребовал (WSJ даже употребляет грубое слово "давление") поучаствовать в "уменьшении влияния Москвы и Пекина в Европе". А также — усилить поддержку Украины в ее продолжающемся противостоянии с Россией

Господин Орбан отверг обе идеи. Венгрия ценит НАТО и готова посылать свои силы туда, где размещаются ее дополнительные контингенты (например, в Прибалтику). Но строить отношения с КНР и Россией по указаниям Вашингтона не желает. Орбан хочет иметь бизнес с Москвой (у нее есть ресурсы) и участвовать в передовых европейских проектах Пекина (у него есть деньги и хай-тек). Венгерский премьер даже нагло заявил американским дипломатам, что намерен сделать свою страну "нейтральной, как Австрия ". Тем самым "углубив опасения, что многолетний американский союзник слетает с американской орбиты".

Тут нельзя не отметить, что Будапешт прекрасно пользуется западным искусством высокого лицемерия. Потому что упрекнуть Орбана в отсутствии атлантической солидарности нельзя — он же действительно послал солдат в Прибалтику. Западные СМИ сами пишут, что это ужасно опасное место — ведь именно туда собирается нанести свой следующий гибридный удар Путин (не спрашивайте, зачем России брать на баланс маленькие республики без ресурсов, промышленности и с сильно поредевшим пожилым населением). Ну так вот, венгерские военные там, на самом переднем крае. И ни Вашингтону, ни руководству НАТО нечего на это сказать. Нельзя же вслух признать, что агрессивные планы Путина на латвийские шпроты и эстонские сланцы — это тупое и бессмысленное хайли-лайкли.

Что же касается Украины, то у Орбана имеется опять-таки железный повод не впрягаться за нее: там, на Украине, ущемляются права венгерского меньшинства.

При этом, с обидой пишет WSJ, на Будапешт даже не произвели впечатления жесты доброй воли от Вашингтона: посол в Венгрии Дэвид Корнштейн заявил в прошлом году, что "не видит проблем с венгерской демократией", а Госдеп США вообще милостиво "отменил грант на создание независимых медиа в Венгрии, где все ведущие СМИ принадлежат союзникам Орбана".

…Представления американцев о том, что такое дружба и союзничество ("мы такие добрые, что даже отказались пока от идеи скинуть извне вашу власть"), конечно, впечатляют. Но это уже явление привычное.

Интересно тут другое.

Как легко видеть, в последнее время вся европейская политика стала довольно затейливой. С одной стороны — страны ЕС напоказ до мозолей борются с российским информационным влиянием, русскими троллями, российской угрозой на Балтике и прочими жуткими опасностями. С другой — Венгрия, как будто перестав верить в доллар, на порядок резко увеличила свой золотой запас. Французские и германские компании цинично финансируют "Северный поток — 2". Польша собралась блокировать покупку Соросом крупнейшей радиостанции. А представители ведущих стран Евросоюза обсуждают в Брюсселе план обхода американских санкций в отношении Ирана.

Иными словами, сейчас вся Европа начинает потихоньку действовать примерно в том же жанре веселого лицемерия, что и Венгрия. То есть по форме она по-прежнему верный и довольно послушный союзник США, а по сути — получается издевательство.

И, возможно, именно с этим связан целый вал панических воплей и призывов к "спасению Европы", которые мы в последнее время можем слышать в исполнении мыслителей старой глобалистской закалки. Вчера мы рассказывали о коллективном письме пожилых звезд западного интеллекта — писателя Кундеры, дискурсмонгера Анри-Леви и примкнувших к ним Алексиевич, Улицкой, Элинек, Салмана Рушди , Орхана Памука и еще кучи — с призывом "биться за Европу". Но на самом деле интеллектуалы бомбят европейское смысловое пространство ковровой паникой уже не первый год: в 2018-м американский европеист Тимоти Снайдер выпустил книгу "Россия, Европа, Америка: путь к несвободе". Перед этим вышла книга эссеиста Джеймса Кирчика "Конец Европы".

И все эти книги и воззвания обличают одно и то же: вместо того чтобы дисциплинированно подчиняться Свободе, в западных странах подымает змеиную голову Несвобода. Вместо либерализма, настоящей демократии и мультикультурализма — всплывают какой-то "суверенитет", какое-то токсичное "мужество", какие-то "традиционные ценности" и прочие темные ужасы, которым, казалось, нет места в передовых странах XXI столетия. Лидеры, которые приходят в западную политику на этой волне, готовы вести дела с авторитарными Россией и Китаем — и не готовы жертвовать ничем ради Украины, которую тщательно пытается на них навесить держатель контрольного пакета Свободы. Что если завтра европейцы сами станут настолько авторитарными, что начнут договариваться друг с другом, исходя не из высших соображений либеральной демократии, а из пользы для своих стран?

…Фокус в том, что интеллектуальная элита глобалистской закалки имеет смысл и ценность исключительно в мире, который разделяет ее религию. Подобно тому, как в ходе Реформации сотни кардиналов, епископов, настоятелей, до того бойко торговавших истиной и спасением души, просто обесценились — сейчас могут превратиться в дутое ничто и держатели передовой глобальной идеологии. Их исследования и доклады превратятся в макулатуру. Их гениальные призоносные книги об обществе, калечащем индивида и всегда перед ним виноватом, перестанут читаться. Их международные авторитетные организации потеряют авторитет. Пойдет насмарку целый мир Ценностей, выстраивавшийся много десятилетий.

То есть в каком-то смысле это безусловно будет конец Европы.

Европы, принадлежавшей им. Строго говоря, точно так же относительно недавно случился конец России. Ведь Россия, подчинявшаяся Высшим Ценностям напыленной на нее передовой прослойки "глобал рашнз", тоже приказала долго жить.

Просто настоящая Россия этого даже не заметила.