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Британские депутаты обсуждают новый план по Brexit 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Пожалуй, главный вопрос, из-за которого проект не прошел голосование 15 января — это вопрос границы между Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства, и Ирландией, которая остается страной-членом ЕС.
Нынешний вариант Brexit предполагает дальнейшее пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка (так называемый «бэкстоп») до тех пор, пока Лондон и Брюссель не найдут способ сохранения прозрачной границы. Сама Тереза Мэй уже заявила, что потребует от ЕС новых переговоров по этой теме.
«Нам необходима сделка, которую поддержит парламент, но для этого необходимо внести некоторые изменения в текст соглашения о выходе из ЕС. Премьер уведомила кабинет министров о том, что необходимо внести юридические изменения в пункты, касающиеся особого таможенно-пограничного режима в Северной Ирландии. Премьер намерена вернуться в парламент с пересмотренной сделкой как можно скорее для того, чтобы дать парламентариям еще раз выразить свое мнение. Если этот документ будет отклонен парламентом, то премьер внесет очередной вариант соглашения на следующий день. К нему также можно будет вносить поправки», — сказал журналистам представитель премьера.
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Европа , Тереза Мэй , ЕС , Ирландия , Великобритания
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