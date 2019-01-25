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Мэй не стала спорить с Елизаветой II по Brexit 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй повторила призыв королевы Елизаветы II к уважительным дебатам, сообщает Reuters.
Отмечается, что представитель Мэй, который передал слова премьер-министра, отказался комментировать замечания и взгляды британского монарха относительно Brexit.
"…Я не хотел бы прямо комментировать взгляды ее величества. По мнению премьер-министра, мы всегда должны проявлять большое уважение к точке зрения других", — заявил представитель Мэй репортерам, когда его спросили о комментариях королевы.
Ранее сообщалось, что королева Британии призвала найти "общий язык" и "точки соприкосновения" при обсуждении вопроса о Brexit.
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Европа , В мире , Елизавета II , Тереза Мэй , Reuters , Великобритания
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