Мэй не стала спорить с Елизаветой II по Brexit

Отмечается, что представитель Мэй, который передал слова премьер-министра, отказался комментировать замечания и взгляды британского монарха относительно Brexit.

"…Я не хотел бы прямо комментировать взгляды ее величества. По мнению премьер-министра, мы всегда должны проявлять большое уважение к точке зрения других", — заявил представитель Мэй репортерам, когда его спросили о комментариях королевы.

Ранее сообщалось, что королева Британии призвала найти "общий язык" и "точки соприкосновения" при обсуждении вопроса о Brexit.