В Совете Европы призвали Россию погасить задолженность

Задолженность России перед Советом Европы , которая составляет €60 млн, должна быть погашена вне зависимости от того, решит ли российская сторона остаться в составе СЕ или выйти.

Об этом, как передаёт ТАСС, заявил глава пресс-службы Совета Европы Даниэль Хольтген.

«На (России. — RT) лежит юридическое обязательство по оплате задолженности. В противном случае Комитет министров обсудит с Россией её планы на будущее», — сказал он.

По его словам, если Россия продолжит отказываться от выплат, то перед ней поставят вопрос о её участии в работе СЕ.

Хольтген напомнил, что летом появится возможность официально начать рассмотрение вопроса о членстве России в СЕ, но подчеркнул, что для начала кто-то должен инициировать эту процедуру.

«Мы всегда слышали с российской стороны, что если они возобновят свое участие, то возобновят и платежи. Никогда не слышал ничего о том, чтобы не платить по долгам», — сказал он.

Как заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров , Совет Европы не получит взнос от российской стороны в бюджет за то время, что Россия была лишена полномочий в ПАСЕ.

«Да, наш взнос за это время составляет примерно €60 млн Но это не значит, что Совет Европы их получит, даже если нас полностью восстановят в правах», — цитирует РИА Новости сенатора.

Ранее Хольтген сообщил, что задолженность России к настоящему времени составляет около €60 млн В Совете Федерации прокомментировали НСН его слова.