«Россия не уважает слабость»: глава минобороны Германии призвала занять твердую позицию

Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС должны быть в состоянии справиться с трудностями, которые происходят в соседних государствах и непосредственно затрагивают Германию.

«Россия не уважает слабость», — подчеркнула министр.

По ее словам, странам грозит экономическая зависимость и кибератаки. Поэтому она призвала занять твердую позицию в отношении российской стороны. Кроме этого она посоветовала обратить особое внимание на экономическое и военное влияние Китая в мире, которое стремительно растет.