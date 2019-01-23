«Россия не уважает слабость»: глава минобороны Германии призвала занять твердую позицию 

Глава немецкого министерства обороны Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметила необходимость Евросоюза (ЕС) занять стойкие позиции по отношению Москве. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Elbe-Jeetzel-Zeitung.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС должны быть в состоянии справиться с трудностями, которые происходят в соседних государствах и непосредственно затрагивают Германию.
«Россия не уважает слабость», — подчеркнула министр.
По ее словам, странам грозит экономическая зависимость и кибератаки. Поэтому она призвала занять твердую позицию в отношении российской стороны. Кроме этого она посоветовала обратить особое внимание на экономическое и военное влияние Китая в мире, которое стремительно растет.