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Express: Меркель высмеяла стремление Британии к независимости от ЕС 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Reuters
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, находясь в Ахене вместо Давоса, высмеяла неизменную потребность Британии в "независимости" от ЕС, пишет британский таблоид Daily Express.
Меркель заявила, что до референдума по Brexit и решения выйти из Европейского союза (ЕC) отношения Великобритании и блока были отрывочными. По словам, канцлера ФРГ членство в ЕС Лондону было необходимо лишь для того, чтобы пользоваться свободной торговлей.
Кроме того, Меркель отметила, что Великобритания никогда не участвовала во внутренней политике ЕС и часто воздерживалась от принятых в единстве решений. По ее словам, британцы не особо ценили стремления членов ЕС "углубить отношения" внутри блока.
В Ахене у Меркель состоялась встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры стран обновили Елисейский договор 1963 года, а также успели обсудить создание общей европейской армии.
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Европа , В мире , Ангела Меркель , ЕС , Германия , Давос , Великобритания
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