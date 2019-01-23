Танцы на украинской трубе и в окрестностях. Между Брюсселем и Москвой

Трехсторонние переговоры между Москвой , Киевом и Брюсселем по поводу транзита русского газа на европейские рынки в 2020 году, после окончания договора, завершились более чем ожидаемым результатом.

Стороны ни о чем не договорились.

В общем, и не должны были договориться: на сегодняшний момент это уже такая рутина, что было бы сложно ждать хоть какой-то другой, не настолько отрицательный, результат.

Просто одна характерная деталь: даже к журналистам представители и Украины , и Российской Федерации , конечно, вышли. Но при этом каждый общался преимущественно с представителями СМИ собственной страны.

И это отнюдь не удивительно.

В принципе, этот раунд переговоров был обречен изначально. И совсем не по экономическим, а по вполне политическим причинам, несмотря на представительность делегаций (от нашей страны в переговорах участвовали министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер , от Украины — Климкин и глава "Нафтогаза" Коболев, от ЕК — комиссар по энергетике Марош Шефчович ). При этом все "высокие стороны" одинаково понимали, что договариваться особо не о чем и не с кем. Поэтому банально использовали площадку для "обозначения позиций" и "передачи предложений".

Все просто.

Во-первых, на Украине ожидаются выборы, и далеко не факт, что после них и нынешний глава украинского МИД , и, самое главное, руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев банально сохранят свои посты. У руководства "Нафтогаза" к тому же истекают контракты, продлевать или не продлевать которые будет уже новая украинская власть. К примеру, у Юлии Владимировны Тимошенко могут быть свои взгляды на отрасль, которой она посвятила столько лет жизни и за своеобразное понимание экономических процессов в которой даже немного посидела в тюрьме. И Петр Алексеевич Порошенко в случае победы может "завести" на отрасль совершенно новых людей. В подобного рода обстоятельствах площадку "трехсторонних переговоров" украинские представители используют сейчас в первую очередь не как место, где должны быть выработаны какие-то практические решения, а как элемент предвыборной борьбы. Пытаться с ними о чем-то договориться в таких условиях — занятие изначально бессмысленное.

Во-вторых, есть проблема и с европейскими посредниками: переговорщик от Еврокомиссии Марош Шефчович с 1 февраля уходит на два месяца в отпуск, чтобы поучаствовать в качестве кандидата в выборах президента Словакии. И ему на смену приходит еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете, представления которого как о российском газе, так и об украинском транзите могут быть довольно своеобразны: его Испании все эти подробности не касаются никак. Нет, российский газ в Испании закупают, и весьма в последнее время охотно, но это исключительно СПГ. В прошлом году новатэковский "Ямал СПГ" и испанская Gas Natural Fenosa подписали солидный контракт, согласно которому в Испанию до 2041 года ежегодно будут приходить 37 танкеров с российским сжиженным газом. Объем тоже производит впечатление: планируется поставить три миллиарда кубометров топлива. Но никакого отношения ни к трубопроводам, ни к украинским транзитным реалиям, ни даже к "Газпрому" это не имеет. Да, и еще одна деталь: вне зависимости от выборов в Словакии замещает Каньете эту позицию только на два месяца, в течение которых никаких переговоров на данную тему, в том числе в трехстороннем формате, не планируется. А по истечении указанного срока на должность либо вернется Шефчович, либо будет назначен его преемник. Что тоже практическому решению проблемы не способствует.

Теперь что касается собственно российской делегации: для нее эти переговоры были также важны большей частью исходя из сугубо политических, а не экономических соображений. Которые звучат приблизительно следующим образом: вот, мы здесь. И, раз уж обещали сохранить какой-то транзит через эту территорию, готовы к переговорам с Украиной. Кстати, у нас тут неубиваемые предложения: дайте конкурентоспособную цену на транзит — и все у вас будет. А еще прекратите это шапито с требованиями Украины о компенсации за потери в связи со строительством "Северного потока — 2".

Поэтому условий с российской стороны только два: урегулировать те проблемы и судебные разбирательства, которые сегодня есть, и договориться о разумной цене. То есть, процитируем Новака, необходимо "создание таких экономических условий, которые были бы конкурентоспособны по отношению к другим направлениям: к тому же "Северному потоку", к "Турецкому потоку".

Собственно говоря, все.

Если даже не сумеем договориться — ничего страшного, поинтересуйтесь у замещающего Шефчовича Мигеля Ариаса Каньете, он вам расскажет про ямальский сжиженный газ: он совсем не страшный.

Ну, может, дороже совсем чуть-чуть.

До свидания, до мая, на который намечена следующая министерская встреча в трехстороннем формате. И мы искренне надеемся, что в мае будет с кем и о чем говорить.