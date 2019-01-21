Германия выслала рекордное число мигрантов

Власти Германии за период с января по ноябрь 2018 года выслали из страны больше соискателей убежища, чем когда-либо ранее. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF).

Всего за это время ФРГ выслала в другие страны Евросоюза 8658 мигрантов — больше, чем за тот же период 2017 года, когда были высланы 7102 беженца. Ведомство предоставило данные по запросу депутата Бундестага от партии Левых Уллы Йельпке.

Высланными мигрантами будут, согласно Дублинскому соглашению, заниматься те страны, через которые они изначально въехали на территорию ЕС. Как сообщает Süddeutsche Zeitung, под условия соглашения в прошлом году попадало каждое третье прошение об убежище в Германии.

Всего за 2018 год ФРГ отправила 51 558 запросов о принятии мигрантов другими странами ЕС. Немецкие власти получили положительный ответ в примерно 68,6 процентах случаев: это на 9,4 процента больше, чем в 2017 году. Венгрия за год не приняла из Германии ни одного беженца, в Грецию вернулись всего пятеро. Италия приняла каждого третьего мигранта, высланного немецким правительством.

В декабре 2018 года сообщалось, что новый председатель правящей германской партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерена пересмотреть миграционную политику своей предшественницы Ангелы Меркель.

В 2015 году в Европе разразился миграционный кризис. Некоторые страны, в том числе Венгрия и Польша, выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. Германия, напротив, старалась принять максимум беженцев.