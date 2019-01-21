Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Германия выслала рекордное число мигрантов 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Michaela Rehle / Reuters
Власти Германии за период с января по ноябрь 2018 года выслали из страны больше соискателей убежища, чем когда-либо ранее. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF).
Всего за это время ФРГ выслала в другие страны Евросоюза 8658 мигрантов — больше, чем за тот же период 2017 года, когда были высланы 7102 беженца. Ведомство предоставило данные по запросу депутата Бундестага от партии Левых Уллы Йельпке.
Высланными мигрантами будут, согласно Дублинскому соглашению, заниматься те страны, через которые они изначально въехали на территорию ЕС. Как сообщает Süddeutsche Zeitung, под условия соглашения в прошлом году попадало каждое третье прошение об убежище в Германии.
Всего за 2018 год ФРГ отправила 51 558 запросов о принятии мигрантов другими странами ЕС. Немецкие власти получили положительный ответ в примерно 68,6 процентах случаев: это на 9,4 процента больше, чем в 2017 году. Венгрия за год не приняла из Германии ни одного беженца, в Грецию вернулись всего пятеро. Италия приняла каждого третьего мигранта, высланного немецким правительством.
В декабре 2018 года сообщалось, что новый председатель правящей германской партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерена пересмотреть миграционную политику своей предшественницы Ангелы Меркель.
В 2015 году в Европе разразился миграционный кризис. Некоторые страны, в том числе Венгрия и Польша, выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. Германия, напротив, старалась принять максимум беженцев.
Последние новости
WhatsApp ограничил массовую отправку сообщений Перед абортом россиянкам придется получить согласие местных властей В России возбудили первое дело по новой статье УК
Комментарии1
Европа , В мире , Бундестаг , ЕС , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ПАСЕ определилась с ролью Украины в вопросе с РФ99
В Шереметьево снова ЧП
ЕС ввел санкции из-за Скрипалей159
WhatsApp вводит ограничения для пользователей37
Захарова вновь ответила Чубайсу267
Видео
05:12
WhatsApp вводит ограничения для пользователей
Наука и техника Интернет
02:35
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки
В мире
00:57
Чубайс признал победу Захаровой в споре о бедности
Политика
04:15
ПАСЕ определилась с ролью Украины в вопросе с РФ
В мире Украина
07:24
Глава ДНР сделал заявление по освобождению Донбасса
Украина В мире
05:20
«Его отцу нравился кофе в концлагерях»
Общество Статьи
01:03
«Озверевший» F-35 сбросил сразу пять авиабомб
Армия Оружие
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
02:49
В РФ отреагировали на санкции из-за Скрипалей
Политика
00:59
Саперы РБ испытали новые защитные костюмы «Сокол»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение