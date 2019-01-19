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Число задержанных в Париже «желтых жилетов» превысило 40 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Париже задержаны 42 участника акций протестов "желтых жилетов". Об этом говорится в онлайн-трансляции BFM TV.
По данным телеканала, еще 49 протестующих в процессе столкновений с полицией задержали в Бордо.
Сообщается, что общее число протестующих во Франции в субботу, 19 января, превысило 84 тысячи.
19 января во Франции десятую субботу подряд на улицы городов вышли "желтые жилеты": протест против повышения цен на топливо вылился в массовые манифестации с требованием отставки президента страны Эммануэля Макрона.
Ранее сообщалось, что участники протестов "желтых жилетов" ворвались в тюрьму в Дижоне.
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