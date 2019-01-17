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Bloomberg: обеспеченные европейцы бегут из Британии перед Brexit 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Обеспеченные европейцы, у которых есть дома в Великобритании, все чаще целыми семьями уезжают из страны, пишет агентство Bloomberg.
Основатель компании, которая помогает организовать переезд за рубеж, Энтони Уорд Томас сообщил агентству, что в 2018 году их компании помогла осуществить 296 переездов за пределы Великобритании. Этот показатель больше на 82% в сравнении с предыдущим годом, говорится в материале.
Так, европейцы покидают Британию и переезжают в Париж, Брюссель, Цюрих и Женеву, а также южные районы Франции и Испании, такие как Майорка.
По словам Уорда Томаса, клиенты его компании — богатые граждане Европейского союза с капиталом не менее $6,4 млн Он считает, что европейцев пугает не столько Brexit, сколько нестабильность в стране. Кроме того, массовый отъезд может только увеличиться после того, как парламент страны отказался от сделки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с ЕС по Brexit, предполагает Уорд Томас.
Ранее сообщалось, что в ЕС заявили о готовности к более "амбициозной" сделке по Brexit.
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Европа , В мире , Томас Уорд , Тереза Мэй , ЕС , Bloomberg , Великобритания
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