Bloomberg: обеспеченные европейцы бегут из Британии перед Brexit

Обеспеченные европейцы, у которых есть дома в Великобритании , все чаще целыми семьями уезжают из страны, пишет агентство Bloomberg

Основатель компании, которая помогает организовать переезд за рубеж, Энтони Уорд Томас сообщил агентству, что в 2018 году их компании помогла осуществить 296 переездов за пределы Великобритании. Этот показатель больше на 82% в сравнении с предыдущим годом, говорится в материале.

Так, европейцы покидают Британию и переезжают в Париж, Брюссель, Цюрих и Женеву, а также южные районы Франции и Испании, такие как Майорка.

По словам Уорда Томаса, клиенты его компании — богатые граждане Европейского союза с капиталом не менее $6,4 млн Он считает, что европейцев пугает не столько Brexit, сколько нестабильность в стране. Кроме того, массовый отъезд может только увеличиться после того, как парламент страны отказался от сделки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с ЕС по Brexit, предполагает Уорд Томас.

Ранее сообщалось, что в ЕС заявили о готовности к более "амбициозной" сделке по Brexit.