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Меркель заявила, что Евросоюз ждет от Мэй предложений по Brexit 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Европейский союз старается минимизировать ущерб от Brexit и ждет новых предложений от премьера Великобритании Терезы Мэй после того, как во вторник ее план по выходу из сообщества не поддержал парламент. Об этом сказала в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее заявление транслировал телеканал N-TV.
"Полагаем, что теперь британская сторона должна будет сказать, что будет дальше", — отметила канцлер. "Будем пытаться продолжать работать над упорядоченным выходом", — добавила она.
По словам Меркель, ЕС продолжает искать возможность для упорядоченного Brexit.
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Европа , В мире , Тереза Мэй , Ангела Меркель , ЕС , Великобритания
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