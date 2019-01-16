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Times: ЕС готов отложить Brexit до 2020 года 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
ЕС решил отсрочить все планы с выходом Великобритании до 2020 года после того, как Германия и Франция заявили готовности продлить переговоры по Brexit, сообщает газета The Times.
Согласно источникам, члены ЕС изучают законные пути, чтобы отложить Brexit до 2020 года. Ранее планировалось, что решение будет принято до конца июня 2018 года.
Известно, что 15 января, британские парламентарии отвергли проект соглашения с ЕС по Brexit.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, когда Британия выйдет из ЕС.
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Европа , В мире , Тереза Мэй , ЕС , Газета The Times , Германия , Великобритания , Франция
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