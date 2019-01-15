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Туск отреагировал на провал голосования по брекситу 

RT на русском 26 минут назад
Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал итоги голосования британских парламентариев по согласованной с Брюсселем сделке по выходу страны из состава ЕС.
«Если соглашение оказалось невозможным, но при этом никто не хочет (выхода — RT) без соглашения, кому хватит мужества наконец сказать, какое остаётся финальное решение?» — написал Туск в Twitter.
Британия приняла решение по выходу из ЕС
Ранее стало известно, что представители палаты общин проголосовали против согласованной с Брюсселем сделки по брекситу.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер прокомментировал итоги голосования.
Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин внёс предложение выразить вотум недоверия правительству Терезы Мэй.
RT на русском: последние новости
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Европа , Видео , В мире , Жан-Клод Юнкер , Тереза Мэй , Джереми Корбин , Дональд Туск , ЕС , Лейбористская партия , Европейский совет , Еврокомиссия , Брюссель
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