Туск отреагировал на провал голосования по брекситу

«Если соглашение оказалось невозможным, но при этом никто не хочет (выхода — RT) без соглашения, кому хватит мужества наконец сказать, какое остаётся финальное решение?» — написал Туск в Twitter.

Британия приняла решение по выходу из ЕС If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is?— Donald Tusk (@eucopresident) 15 января 2019 г.

Ранее стало известно, что представители палаты общин проголосовали против согласованной с Брюсселем сделки по брекситу.