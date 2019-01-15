Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал итоги голосования британских парламентариев по согласованной с Брюсселем сделке по выходу страны из состава ЕС.
«Если соглашение оказалось невозможным, но при этом никто не хочет (выхода — RT) без соглашения, кому хватит мужества наконец сказать, какое остаётся финальное решение?» — написал Туск в Twitter.
Британия приняла решение по выходу из ЕС
If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is?— Donald Tusk (@eucopresident) 15 января 2019 г.
Ранее стало известно, что представители палаты общин проголосовали против согласованной с Брюсселем сделки по брекситу.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер прокомментировал итоги голосования.
Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин внёс предложение выразить вотум недоверия правительству Терезы Мэй.