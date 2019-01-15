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Меркель не пошла на уступки по Brexit 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель не предложила премьер-министру Великобритании Терезе Мэй никаких дополнительных уступок в отношении Brexit, сообщает Reuters.
"Канцлер Германии не дала никаких гарантий, кроме тех, которые обсуждались Европейским советом в декабре, и тех, что изложены в письме (президента Европейской комиссии. — "Газета.Ru") Жана-Клода Юнкера и (президента Европейского совета. — "Газета.Ru") Дональда Туска", — сказал представитель Германии.
Ранее сообщалось, что Мэй сравнила Brexit без сделки с развалом Великобритании.
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Европа , В мире , Тереза Мэй , Ангела Меркель , Европейский совет , Еврокомиссия , Газета.Ru , Reuters , Германия , Великобритания
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