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ЕС подсчитал затраты членов сообщества на науку 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Меньше всего тратила Румыния — 0,5% ВВП; больше всего выделяла на науку средств Швеция — 3,33% ВВП  Расходы на исследования и развитие в Литве в 2018 году были одними из самых низких среди 28 стран — членов Евросоюза.
В прошлом году эти расходы в Литве составили 372 млн евро, или 0,88% внутреннего валового продукта (ВВП), свидетельствуют данные статистической службы ЕС, передает «Интерфакс».
Меньше Литвы средств на эти цели выделяли Хорватия (0,86% ВВП), Болгария (0,75%), Кипр (0,56%), Мальта (0,55%), Латвия (0,51%) и Румыния (0,5%).
В Эстонии этот показатель составил 1,29%, во всем ЕС — 2,07% ВВП.
Больше всего на исследовательские нужды выделяли Швеция (3,33%), Австрия (3,16%) и Дания (3,06%).
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Европа , В мире , ЕС , Интерфакс , Литва
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