Макрон не поедет на экономический форум в Давос

Президент Франции Эмманюэль Макрон не будет присутствовать на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе . Об этом сообщил в пятницу телеканал BFM со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Отказ от поездки связан со слишком плотным графиком главы государства, пояснили в администрации президента . В качестве возможных причин также называются продолжающиеся во Франции протесты движения "желтых жилетов", начало общенациональных дебатов по работе государственных институтов и демократии (формально стартуют 15 января).

При этом на сайте Елисейского дворца последний день, на который опубликована повестка дня Макрона, — 11 января.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 22 по 25 января 2019 года.