Президент Франции Эмманюэль Макрон не будет присутствовать на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщил в пятницу телеканал BFM со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
Отказ от поездки связан со слишком плотным графиком главы государства, пояснили в администрации президента. В качестве возможных причин также называются продолжающиеся во Франции протесты движения "желтых жилетов", начало общенациональных дебатов по работе государственных институтов и демократии (формально стартуют 15 января).
При этом на сайте Елисейского дворца последний день, на который опубликована повестка дня Макрона, — 11 января.
Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 22 по 25 января 2019 года.
Помимо Макрона, от участия в работе форума в 2019 году отказался и президент США Дональд Трамп, о чем он написал в Twitter 10 января. Он заявил, что отменяет свой визит на ВЭФ из-за ситуации на американо-мексиканской границе, которая не позволяет Белому дому и Конгрессу восстановить частично прекращенную работу правительства США.