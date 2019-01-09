Handelsblatt: Германии нужно поучиться у «отсталой» России

Немецкая газета Handelsblatt рассказала, чему Германия может поучиться у российской стороны, которую в Европе со Средневековья считают "отсталой".

Как отмечается в материале, с 2006 года в ФРГ не могут открыть аэропорт Берлин-Бранденбург. Дата его открытия до сих пор неизвестна, при этом в Москве работают уже четыре аэропорта. В Германии "шокированы" и работой РЖД : поезда приходят вовремя даже во время снегопадов. Кроме того, за последние десять лет в московском метро появились почти 50 новых станций, в то время как в Берлине за этот же период открылись только три.

Подчеркивается, что во многих местах в России доступ в интернет бесплатный даже в общественных местах. Также москвичи могут совершать покупки в течение всей недели и даже в праздничные дни, что немыслимо в Германии.

"Москва — не Россия, столица намного опережает провинцию. Но она показывает, к чему стремится Россия", — отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что российские достопримечательности, которые пользовались у туристов наибольшей популярностью в 2018 году, находятся в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Казани и Сибири.