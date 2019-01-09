ЕС в 2019: проблема выживания

В 2019 год Европейский союз вошел с массой нерешённых проблем, к тому же раздираемый жесточайшими противоречиями

Первая и главная проблема заключается в том, что ЕС создавался в качестве одного из механизмов контроля США над Западной Европой. Без американского плана Маршалла, без открытия американских рынков для европейских товаров, без американских войск на европейском континенте, без НАТО , в конце концов, Европейский союз был бы невозможен.

Когда говорят, что ЕС задумывался в том числе и как способ снятия германо-французских противоречий, с целью предотвращения в будущем конфликтов, приведших к Первой и Второй мировой войнам, это правда. Только надо иметь в виду, что германо-французское единство было необходимо и выгодно исключительно США. Великобритания , наоборот, всю свою историю боролась за раскол Европы, за предотвращение ситуации, при которой на континенте могло бы доминировать одно государство или союз государств.

США были отделены от Европы не проливом, а океаном. К тому же, они были значительно сильнее, чем Великобритания на пике могущества. Сильная, единая Европа была им нужна как союзник в борьбе против СССР. Этот подход обеспечивал Европе торговые преференции и военную защиту. То есть США позволяли ЕС зарабатывать на своём рынке, делились с ним бонусами от неоколониальной политики, да в придачу ещё несли основную тяжесть вооружённой защиты ЕС, освобождая Европу от значительной части военных расходов. В обмен Европа становилась театром военных действий, готовившегося ядерного армагеддона, позволяя США в очередной раз остаться «вне игры». По крайней мере, так думали в Вашингтоне.

В ХXI веке ситуация начала медленно меняться, а в 2017 году, с приходом к власти в США Трампа, изменилась одномоментно и драматически. США столкнулись с дефицитом ресурсов, который первоначально планировалось покрыть за счёт грабежа России Китая . Когда же стало ясно, что этот план реализовать невозможно, сокращение расходов США на ЕС стало единственным способом сокращения ресурсного дефицита. Более того, уже к началу 2010-х Вашингтон стал рассматривать своих европейских союзников как законную добычу. Ограбление ЕС также могло временно и частично решить американскую проблему дефицита доступных ресурсов.

В сложившейся ситуации в Европе начался ренессанс консервативных сил, оспаривающих власть у глобалистов. Поскольку же глобалисты опирались на США и получали поддержку из Вашингтона, консерваторы, по крайней мере их часть, стали ориентироваться на Россию.

Размывание базы европейско-американского союза, раскол европейских элит и переориентация части из них на Россию привели к утрате Вашингтоном (полной или частичной) механизмов контроля над Евросоюзом. Опасность перехода ЕС к экономическому, а затем и военно-политическому союзу с Россией актуализировала для США старую британскую концепцию раздробленной Европы. У Вашингтона не было и нет желания дарить Москве столь эффективный механизм управления Европой, каковым является Европейский союз. В связи с этим США попытались приступить к демонтажу ЕС.

Выход из ЕС Великобритании, волнения во Франции и Венгрии, попытка перенесения этих волнений в Германию (пока неудачная), актуализация Варшавой польско-германских противоречий, в целом противопоставление Восточной Европы Западной (польско-прибалтийско-румынского блока — германо-французскому). На этом фоне противоречия между богатым Севером и бедным Югом, ещё недавно бывшие основными для ЕС, временно отошли на второй план, но никуда не исчезли и в любой момент могут вспыхнуть с новой силой.

Можем констатировать, что внутриевропейские противоречия слишком сильны, а центростремительные силы не имеют ощутимого превосходства над центробежными. Поэтому устойчивое и стабильное развитие ЕС возможно лишь в условиях политической поддержки концепции единой Европы и реализовывающих её сил со стороны мощного внешнего союзника, заинтересованного в единстве Европы. На сегодня таким союзником может быть только Россия. Тем более что Москва видит пользу союза с ЕС не в том, чтобы платить Европе за самоубийственную политику, а в достижении кумулятивного эффекта от экономического взаимодействия.

Россия протягивает руку Евросоюзу уже более двадцати лет. Однако традиции европоцентризма, политическая инерция, идеологическая зашоренность, а на раннем этапе и неверие в способность России возродиться в качестве мировой державы тормозили разворот ЕС к сотрудничеству с Россией. В результате тот момент, когда Европа могла относительно безболезненно, не торопясь, в спокойных условиях провести стратегический разворот, был бездарно растрачен европолитиками и евробюрократией.

Ныне Евросоюз находится под тройным давлением. Во-первых, это давление народных масс, которым не нравится неизбежное снижение уровня жизни. Они давно привыкли считать себя «солью земли» и уверенны, что высокие социальные стандарты положены им по праву рождения. Во-вторых, это давление, тянущих в разные стороны национальных государств.

Потеряв возможность за счёт США обеспечивать финансирование глобалистской политики, евробюрократия стала неинтересна национальным правительствам. Визгу от неё много, а шерсти мало. Соответственно, межнациональные противоречия, смягчавшиеся до этого общеевропейской политикой, вновь выходят на первый план, разрывая «единую Европу». В-третьих, США не заинтересованы больше в поддержании высокого уровня жизни в ЕС, закрывают перед ним рынки, пытаются убить европейскую промышленность, как конкурента собственной. Вашингтон также заинтересован в перераспределении в свою пользу контролируемых ЕС ресурсов. Наконец, видя опасность начавшегося (хоть и медленного) дрейфа ЕС в сторону России, США не заинтересованы оставлять Москве единый Евросоюз, который можно относительно быстро привести в порядок. Политика Вашингтона в последние два года направлена на разрушение ЕС.

Дальнейшее зависит от самого Евросоюза. Его спасение — в ускорении переориентации на политико-экономическое сотрудничество с Россией. Российско-европейский блок недоступен американскому давлению. На сегодня эта переориентация сильнее всего тормозится «евроатлантическими структурами», которым нет места в новом европейском мире, а это тысячи влиятельных политиков и военных, представители традиционной глобалистской бюрократии. Люди, двадцать-тридцать лет строившие свою карьеру на безусловном подчинении Европы интересам США, не в состоянии изменить свою политику. Это противоречит их интересам, да к тому же они прошли негативный отбор, а значит, особенности их интеллекта просто не позволяют им осознать грозящую Европе опасность.

Смена глобалистов на националистов на уровне национальных государств набирает в Европе темпы. Даже глобалист Макрон оказался вынужден реализовывать идеи консервативных националистов. Но успеет ли пройти смена элит и успеют ли новые политики развернуть европейский корабль раньше, чем его окончательно разобьёт о скалы, пока не ясно.