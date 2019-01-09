В 2019 год Европейский союз вошел с массой нерешённых проблем, к тому же раздираемый жесточайшими противоречиями
Первая и главная проблема заключается в том, что ЕС создавался в качестве одного из механизмов контроля США над Западной Европой. Без американского плана Маршалла, без открытия американских рынков для европейских товаров, без американских войск на европейском континенте, без НАТО, в конце концов, Европейский союз был бы невозможен.
Когда говорят, что ЕС задумывался в том числе и как способ снятия германо-французских противоречий, с целью предотвращения в будущем конфликтов, приведших к Первой и Второй мировой войнам, это правда. Только надо иметь в виду, что германо-французское единство было необходимо и выгодно исключительно США. Великобритания, наоборот, всю свою историю боролась за раскол Европы, за предотвращение ситуации, при которой на континенте могло бы доминировать одно государство или союз государств.
США были отделены от Европы не проливом, а океаном. К тому же, они были значительно сильнее, чем Великобритания на пике могущества. Сильная, единая Европа была им нужна как союзник в борьбе против СССР. Этот подход обеспечивал Европе торговые преференции и военную защиту. То есть США позволяли ЕС зарабатывать на своём рынке, делились с ним бонусами от неоколониальной политики, да в придачу ещё несли основную тяжесть вооружённой защиты ЕС, освобождая Европу от значительной части военных расходов. В обмен Европа становилась театром военных действий, готовившегося ядерного армагеддона, позволяя США в очередной раз остаться «вне игры». По крайней мере, так думали в Вашингтоне.
В ХXI веке ситуация начала медленно меняться, а в 2017 году, с приходом к власти в США Трампа, изменилась одномоментно и драматически. США столкнулись с дефицитом ресурсов, который первоначально планировалось покрыть за счёт грабежа России и Китая. Когда же стало ясно, что этот план реализовать невозможно, сокращение расходов США на ЕС стало единственным способом сокращения ресурсного дефицита. Более того, уже к началу 2010-х Вашингтон стал рассматривать своих европейских союзников как законную добычу. Ограбление ЕС также могло временно и частично решить американскую проблему дефицита доступных ресурсов.
В сложившейся ситуации в Европе начался ренессанс консервативных сил, оспаривающих власть у глобалистов. Поскольку же глобалисты опирались на США и получали поддержку из Вашингтона, консерваторы, по крайней мере их часть, стали ориентироваться на Россию.
Размывание базы европейско-американского союза, раскол европейских элит и переориентация части из них на Россию привели к утрате Вашингтоном (полной или частичной) механизмов контроля над Евросоюзом. Опасность перехода ЕС к экономическому, а затем и военно-политическому союзу с Россией актуализировала для США старую британскую концепцию раздробленной Европы. У Вашингтона не было и нет желания дарить Москве столь эффективный механизм управления Европой, каковым является Европейский союз. В связи с этим США попытались приступить к демонтажу ЕС.
Выход из ЕС Великобритании, волнения во Франции и Венгрии, попытка перенесения этих волнений в Германию (пока неудачная), актуализация Варшавой польско-германских противоречий, в целом противопоставление Восточной Европы Западной (польско-прибалтийско-румынского блока — германо-французскому). На этом фоне противоречия между богатым Севером и бедным Югом, ещё недавно бывшие основными для ЕС, временно отошли на второй план, но никуда не исчезли и в любой момент могут вспыхнуть с новой силой.
Можем констатировать, что внутриевропейские противоречия слишком сильны, а центростремительные силы не имеют ощутимого превосходства над центробежными. Поэтому устойчивое и стабильное развитие ЕС возможно лишь в условиях политической поддержки концепции единой Европы и реализовывающих её сил со стороны мощного внешнего союзника, заинтересованного в единстве Европы. На сегодня таким союзником может быть только Россия. Тем более что Москва видит пользу союза с ЕС не в том, чтобы платить Европе за самоубийственную политику, а в достижении кумулятивного эффекта от экономического взаимодействия.
Россия протягивает руку Евросоюзу уже более двадцати лет. Однако традиции европоцентризма, политическая инерция, идеологическая зашоренность, а на раннем этапе и неверие в способность России возродиться в качестве мировой державы тормозили разворот ЕС к сотрудничеству с Россией. В результате тот момент, когда Европа могла относительно безболезненно, не торопясь, в спокойных условиях провести стратегический разворот, был бездарно растрачен европолитиками и евробюрократией.
Ныне Евросоюз находится под тройным давлением. Во-первых, это давление народных масс, которым не нравится неизбежное снижение уровня жизни. Они давно привыкли считать себя «солью земли» и уверенны, что высокие социальные стандарты положены им по праву рождения. Во-вторых, это давление, тянущих в разные стороны национальных государств.
Потеряв возможность за счёт США обеспечивать финансирование глобалистской политики, евробюрократия стала неинтересна национальным правительствам. Визгу от неё много, а шерсти мало. Соответственно, межнациональные противоречия, смягчавшиеся до этого общеевропейской политикой, вновь выходят на первый план, разрывая «единую Европу». В-третьих, США не заинтересованы больше в поддержании высокого уровня жизни в ЕС, закрывают перед ним рынки, пытаются убить европейскую промышленность, как конкурента собственной. Вашингтон также заинтересован в перераспределении в свою пользу контролируемых ЕС ресурсов. Наконец, видя опасность начавшегося (хоть и медленного) дрейфа ЕС в сторону России, США не заинтересованы оставлять Москве единый Евросоюз, который можно относительно быстро привести в порядок. Политика Вашингтона в последние два года направлена на разрушение ЕС.
Дальнейшее зависит от самого Евросоюза. Его спасение — в ускорении переориентации на политико-экономическое сотрудничество с Россией. Российско-европейский блок недоступен американскому давлению. На сегодня эта переориентация сильнее всего тормозится «евроатлантическими структурами», которым нет места в новом европейском мире, а это тысячи влиятельных политиков и военных, представители традиционной глобалистской бюрократии. Люди, двадцать-тридцать лет строившие свою карьеру на безусловном подчинении Европы интересам США, не в состоянии изменить свою политику. Это противоречит их интересам, да к тому же они прошли негативный отбор, а значит, особенности их интеллекта просто не позволяют им осознать грозящую Европе опасность.
Смена глобалистов на националистов на уровне национальных государств набирает в Европе темпы. Даже глобалист Макрон оказался вынужден реализовывать идеи консервативных националистов. Но успеет ли пройти смена элит и успеют ли новые политики развернуть европейский корабль раньше, чем его окончательно разобьёт о скалы, пока не ясно.
Многое будет зависеть от выборов в Европарламент в 2019 году. Если националисты смогут получить большинство в Европарламенте, а затем выбить глобалистов с руководящих высот в Еврокомиссии и других руководящих структурах ЕС, то Евросоюз получит шанс. Если же нынешнее положение дел сохранится, то, скорее всего, о единой Европе придётся надолго забыть и начать выстраивать систему союзов с отдельными государствами, в частности с Германией.