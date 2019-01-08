Отношения между ЕС и США дошли до дипломатического скандала

Отношения между Евросоюзом США на фоне двустороннего торгового противостояния и политических разногласий по позиции в отношении Ирана скатились до дипломатического скандала.

Аккредитованные в Брюсселе журналисты мировых СМИ обрушили во вторник на пресс-службу Еврокомиссии шквал вопросов, призывая исполнительную власть Европейского союза дать оценку решению США понизить статус ЕС до уровня исключительно международной организации, даже не проинформировав об этом европейские власти.

При президенте США Бараке Обаме Евросоюз был наделен еще и статусом правительства, которого Брюссель неожиданно лишила администрация Дональда Трампа , следуя исповедуемому новым хозяином Белого дома протекционистскому подходу и его оппозиции политике мультилатерализма в международных отношениях.

"Мы находимся в контакте со службами администрации США, чтобы понять те последствия, которые это решение может иметь для делегации ЕС в Вашингтоне", — заявила во вторник журналистам Майя Косьянчич, представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Евросоюз является наднациональным институтом, которому страны-члены сообщества передали часть своих политических и экономических полномочий. ЕС имеет собственный парламент, исполнительную власть и единую валюту, что отличает сообщество от других международных организаций, таких как ООН или НАТО

"Решение вызывает удивление и носит унизительный характер по отношению к ЕС. Отношения между Вашингтоном сегодня более напряженные, чем когда-либо", — прокомментировал РИА Новости политический скандал дипломатический источник в Брюсселе.

В недавнем интервью изданию Politico посол США при ЕС Гордон Сондланд назвал Евросоюз архаичной и обструкционистской европейской надстройкой. По его словам, Еврокомиссия "оторвана от реальности" и занимается регулированием того, что в этом не нуждается и даже еще не произошло, удушая при этом экономический рост и инновации.

Это заявление сделал высокопоставленный дипломат, которому по должности надлежит содействовать нормализации диалога между США и ЕС. Поэтому, по мнению ряда наблюдателей, сказанное Сондландом можно рассматривать как преднамеренное обострение двухсторонних отношений.