Страшная правда о России: миллионы уходят на тайную пропаганду

Непросто начался год у британского государственного проекта Integrity Initiative. Злые люди выложили в сеть очередную пачку документов о деятельности этой машины добра, финансируемой не только правительством Великобритании , но также США и европейских стран.

Граждане планеты узнали об усилиях конторы по продвижению антироссийской пропаганды в Молдавии . И об усилиях по продвижению антироссийской пропаганды в Армении . И об усилиях по написанию доносов на RT и Sputnik — с целью заткнуть их репрессивными методами. И заодно о проплаченных публикациях в BBC и Guardian (одно СМИ как бы казенное, другое как бы левое и под каждой статьей просит читателей донатить) против собственно британской оппозиции. И о затраченных на это миллионах фунтов. И про многое другое.

Британский МИД аутентичность утечки пока не признал — но ранее ему уже приходилось сдаваться и констатировать правдивость предыдущих утечек тех же хакеров на ту же тему. Так что очередное признание, надо думать, — вопрос времени. Как и неизбежное высочайшее пояснение, что все это ради свободы и защиты Европы от русских фейк-новостей. Неизбежно и то, что это мега-оправдание все ведущие СМИ Европы, Британии и Северной Америки внезапно устроит.

Что любопытно. Тот факт, что на службе у Свободы&Правды трудятся дезинформация, подкуп СМИ и силовое затыкание ртов противникам, — уже давно не повод даже для возмущения. Просто потому, что само объявление "борьбы с ложью и фейками" в современном передовом мире является ритуальным.

В действительности всем все давно понятно. В информационной войне сражаются "государственные правды" больших держав. И ждать некоей сферической правды в вакууме от этой войны — нелепо. Правда всегда оказывается конкретной, о чем с печалью докладывает один из выложенных хакерами документов: "RT воспринимается сейчас как наиболее достоверный источник информации, отвечающий вектору развития региона, особенно из-за того, что местные интеллектуалы жили в условиях доминирования западного нарратива, а их главное желание теперь — увидеть другую сторону… Сирия дала ясный пример. До прихода русских в Сирию новости были наполнены западной картинкой, и люди начали спрашивать, что происходит на самом деле. Когда пришли русские, они… в итоге стали сообщать, что происходит на земле".

…Для нас в выложенных документах интереснее всего вот что.

Среди обозначенных там целей имеются такие:

"Сделать простых россиян прямой целью и аудиторией западных медиа;

Увеличить затраты на освещение России силами Би-Би-Си;

Финансировать гражданскую журналистику на Украине и в России с целью высвечивания российских информационных операций".

Что это означает в переводе на человеческий язык. Это означает, что каждый "гражданский активист", разгоняющий по сетям слухи формата "а власти скрывают" после каждой трагедии, каждой аварии и вообще любого инфоповода. Каждый телеграмщик, инстаблогер и ютюбер, добавляющий эти слухи в свои обзорчики и не забывающий, конечно, пнуть Государственную Пропаганду. Каждый независимый авмяк (нарицательное, образованное от аббревиатуры "А вот мой яндекс кошелек") — все, все они могут надеяться на финансирование от зарубежной машины добра. Той, высокой целью которой является сокрушить и победить злое российское государство. Наше с вами.

Эта машина добра, что важно, совершенно не привередлива. Она готова спонсировать Страшную Правду о России в любых ее форматах. Она готова донатить глубоко независимых активистов, разоблачающих страшные планы российского государства с любых позиций. Она готова платить тем, у кого на аватарке радужное знамя, — и тем, у кого знамя воображаемой Ингерманландии. Тем, у кого на аватарке флаг Новороссии, — и тем, у кого герб СССР. Машине добра все равно, какие идеалы в головах воинов Страшной Правды — лишь бы эти идеалы были несовместимы с тем российским государством, которое есть.

Конечно, самые лучшие будут взяты на постоянные гонорары. Способов их выплачивать — масса. Например: передовой московской журналистке дадут прочесть курс лекций о высоком искусстве журналистики в крошечном латвийском городке. Или передового белорусского активиста пригласят на международную конференцию по информационной грамотности, организованную неброским международным фондиком с экс-сотрудником МИД Великобритании во главе.

И так далее.

Конечно, это не значит, что всякий, кто разгоняет панику и какое-нибудь "Китаю отдают Сибирь" по сетям, — обязательно на проплате коварного Запада. Коварный Запад не дурак и умеет считать деньги. Платить всем — вовсе не нужно: 90 процентов паникующих энтузиастов всегда набегают сами и бескорыстно. Просто потому, что они обижены и обделены. Или потому, что разочарованы. Или даже потому, что их высокий идеал рифмуется с идеалом, задекларированным источником фейка и слуха.

Задача всех этих людей, как ее видят умные люди из Integrity Initiative, — «стать прямой целью и аудиторией». То есть приучиться к мысли, что их главный враг — это их собственное государство.

Разумеется, вместе с его пропагандой, направленной на его, государства, сохранение и развитие.