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Порошенко вызвал Зеленского на разговор
Порошенко вызвал Зеленского на разговор

Хакеры выложили в Сеть проекты Лондона со счетами на оплату по инциденту в Солсбери 

ТК «Звезда» + ещё 11 2 часа назад
В документе отмечается, что сразу после отравления Скрипалей в Солсбери Integrity Initiative развил активную информационную деятельность об этом инциденте.
Хакеры Anonymous выложили в Сеть документы и счета на оплату проведения госпроекта Integrity Initiative за деньги британских налогоплательщиков анализа деятельности партии лейбористов и телеканала RT.
В материалах идет речь об освещении инцидента в Солсбери, положения в странах бывшего СССР и ситуации на Ближнем Востоке, в том числе Сирию.
Опубликованные счета датированы 15, 18 и 21 апреля. Их выложил проживающий в Иордании некто под именем Джассар Джамаль аль-Тахата за «составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT.
»Мы предупредили правительство Великобритании, что оно должно провести честное и прозрачное расследование деятельности Integrity Initiative», — заявили хакеры.
В документе отмечается, что сразу после отравления Скрипалей в Солсбери Integrity Initiative развил активную информационную деятельность об этом инциденте.
Отмечается, что Integrity Initiative вела деятельность в Сербии, Литве, Латвии, Нигерии, Швейцарии, Армении, Китае, США, Молдавии и Венгрии.
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Комментарии303
Европа , Видео , В мире , Anonymous , Лейбористская партия , Russia Today
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