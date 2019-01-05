Хакеры выложили в Сеть проекты Лондона со счетами на оплату по инциденту в Солсбери

В документе отмечается, что сразу после отравления Скрипалей в Солсбери Integrity Initiative развил активную информационную деятельность об этом инциденте.

телеканала RT. Хакеры Anonymous выложили в Сеть документы и счета на оплату проведения госпроекта Integrity Initiative за деньги британских налогоплательщиков анализа деятельности партии лейбористов

В материалах идет речь об освещении инцидента в Солсбери, положения в странах бывшего СССР и ситуации на Ближнем Востоке, в том числе Сирию.

Опубликованные счета датированы 15, 18 и 21 апреля. Их выложил проживающий в Иордании некто под именем Джассар Джамаль аль-Тахата за «составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT.

»Мы предупредили правительство Великобритании, что оно должно провести честное и прозрачное расследование деятельности Integrity Initiative», — заявили хакеры.

В документе отмечается, что сразу после отравления Скрипалей в Солсбери Integrity Initiative развил активную информационную деятельность об этом инциденте.

Отмечается, что Integrity Initiative вела деятельность в Сербии, Литве, Латвии, Нигерии, Швейцарии, Армении, Китае, США, Молдавии и Венгрии.