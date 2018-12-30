Юнкер обвинил Европу в «вопиющем лицемерии»

Das Erste: Юнкер обвинил страны ЕС в «вопиющем лицемерии»

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер упрекнул государства ЕС в «вопиющем лицемерии» в том, что касается охраны европейских границ и контроля иммиграции. Страны ЕС, на протяжении последних лет требовавшие лучшей защиты внешних границ, теперь не желают участвовать в увеличении численности Frontex , сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

В ходе обсуждений увеличения оборонительного пограничного подразделения Европы председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер упрекнул страны ЕС в «вопиющем лицемерии», сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

«Все главы стран и правительств ЕС на протяжении двух лет требовали лучшей защиты европейской внешней границу, — подчеркнул Юнкер в беседе с немецкими журналистами. — А теперь у многих сторон внезапно обнаружились сомнения. Это якобы вмешательство в национальный суверенитет, всё происходит слишком быстро, а числа слишком завышены. Это просто вопиющее лицемерие».

Как напоминает издание, в сентябре Еврокомиссия выступила с предложением в 2020 году расширить агентство по защите границ ЕС Frontex до постоянного состава в 10 тыс. человек — это почти на 8500 больше, чем сегодня. На саммите ЕС в конце июня главы стран и правительств европейских стран объявили основным приоритетом защиту внешних границ от незаконной миграции.

Многие государства ЕС, однако, критически отозвались о планах Еврокомиссии в отношении Frontex. Поэтому Австрия как председатель Совета ЕС предложила увеличить постоянный состав пограничного подразделения до 10 тыс. человек только к 2027 году. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в начале месяца отмечал, что реализовать этот план, по его мнению, возможно к 2025 году.

По словам Юнкера, именно те страны, которые до сих пор громче всех критиковали недостаточно развитую защиту внешних границ Европы, теперь не хотят участвовать в проведении изменений.