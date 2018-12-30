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Великобритания анонсировала открытие новых военных баз 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Reuters
Лондон планирует открыть новые военные базы в районе Карибского бассейна и в Юго-Восточной Азии после выхода Великобритании из Brexit. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на министра обороны Гэвина Уильямсона.
По его словам, страна нацелена на расширение военного присутствия за рубежом. Источники газеты рассказали, что новые базы могут появиться в Сингапуре, Брунее, на острове Монтсеррат или в Гайане, которая входит в британское Содружество наций. Предположительное время открытия баз, по словам источника, «несколько лет».
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Уильямсон отметил, что Великобритания готова снова стать глобальным игроком, и вооруженные силы играют в этом важную роль. По его мнению, политический акцент после Brexit сместится, и страна будет выстраивать тесные отношения с Австралией, Канадой, Новой Зеландией, странами Карибского бассейна и Африки.
Выход Великобритании из ЕС должен официально состояться 29 марта 2019 года. После этого, согласно замыслу премьер-министра страны Терезы Мэй, до конца 2020 года будет проходить переходный период, в который Соединенное Королевство продолжит платить взносы в бюджет Евросоюза.
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Комментарии47
Европа , Армия , В мире , Тереза Мэй , ЕС , Бруней , Монтсеррат , Сингапур , Великобритания
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