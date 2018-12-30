Великобритания анонсировала открытие новых военных баз

Лондон планирует открыть новые военные базы в районе Карибского бассейна и в Юго-Восточной Азии после выхода Великобритании из Brexit. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на министра обороны Гэвина Уильямсона.

По его словам, страна нацелена на расширение военного присутствия за рубежом. Источники газеты рассказали, что новые базы могут появиться в Сингапуре Брунее , на острове Монтсеррат или в Гайане, которая входит в британское Содружество наций. Предположительное время открытия баз, по словам источника, «несколько лет».

Уильямсон отметил, что Великобритания готова снова стать глобальным игроком, и вооруженные силы играют в этом важную роль. По его мнению, политический акцент после Brexit сместится, и страна будет выстраивать тесные отношения с Австралией, Канадой, Новой Зеландией, странами Карибского бассейна и Африки.