Британский министр допустил остановку Brexit

По его словам, голосование в парламенте Британии по сделке по Brexit должно пройти в январе 2019 года.

Он также добавил, что существует вероятность того, что Brexit будет остановлен в случае негативного решения парламента.

Ранее СМИ сообщили, что "жесткий" Brexit может обернуться для Германии новыми расходами.