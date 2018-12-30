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Аваков предложил России сделку

Британский министр допустил остановку Brexit 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что Brexit может быть остановлен, если британский парламент отклонит сделку по условиям выхода Лондона из состава ЕС. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, голосование в парламенте Британии по сделке по Brexit должно пройти в январе 2019 года.
Он также добавил, что существует вероятность того, что Brexit будет остановлен в случае негативного решения парламента.
Ранее СМИ сообщили, что "жесткий" Brexit может обернуться для Германии новыми расходами.
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Европа , В мире , Лиам Фокс , Парламент Великобритании , ЕС , Великобритания
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