Кейт Миддлтон купила подарки в дисконте 

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон удивила общественность: герцогиня Кембриджская приобрела рождественские подарки в обычном дисконтном магазине. Вместе с матерью демократичный магазин посетили и дети герцогини — принц Джордж и принцесса Шарлотта. Они выбирали детские книги, иллюстрации и принадлежности для рисования. Поведение монаршей особы приятно поразило рядовых покупателей, ведь она, как обычный посетитель, отстояла в очереди на кассу, не требуя себе никаких привилегий. А вот сделать селфи со своими поклонниками супруга наследника британского престола учтиво отказалась.