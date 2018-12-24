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Кейт Миддлтон купила подарки в дисконте 

Рамблер 45 минут назад
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон удивила общественность: герцогиня Кембриджская приобрела рождественские подарки в обычном дисконтном магазине. Вместе с матерью демократичный магазин посетили и дети герцогини — принц Джордж и принцесса Шарлотта. Они выбирали детские книги, иллюстрации и принадлежности для рисования. Поведение монаршей особы приятно поразило рядовых покупателей, ведь она, как обычный посетитель, отстояла в очереди на кассу, не требуя себе никаких привилегий. А вот сделать селфи со своими поклонниками супруга наследника британского престола учтиво отказалась.
Европа , В мире , Общество , Шоу-бизнес , Кейт Миддлтон , принц Уильям
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