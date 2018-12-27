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Мальчик остался недоволен рождественскими подарками и вызвал полицию 

Lenta.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Michele Tantussi / Reuters
Девятилетний мальчик вызвал полицию из-за того, что ему не понравились рождественские подарки. Об этом сообщает издание NDR.de.
Инцидент произошел в немецком городе Цетель. Полицейские приехали на вызов и обнаружили очень сердитого мальчика, который пожаловался им на неправильные подарки. Он пояснил, что получил на Рождество совсем не то, что хотел.
Офицеры сравнили список пожеланий ребенка с тем, что лежало под елкой, и не нашли ни одного совпадения. Они успокоили мальчика и объяснили ему, что Санта-Клаус в своем почтенном возрасте стал рассеянным и перепутал подарки.
25 декабря президент США Дональд Трамп проводил традиционный рождественский телефонный разговор с детьми и удивился, что его семилетний собеседник до сих пор верит в Санта-Клауса. Он заявил ребенку, что «семь лет — это уже крайний срок для такого».
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Европа , В мире , Дональд Трамп , Цетель
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