Welt: с весельем покончено — в Германии фейерверки оказались вне закона

В ряде немецких городов запретили использование пиротехнических изделий в канун Нового года, сообщает Welt. Власти пошли на такой шаг из соображений пожарной безопасности, а также заботы о здоровье полицейских и случайных прохожих, которые нередко получали ранения из-за попавших в них петард или ракет. Также для запрета фейерверков есть экологические причины, отмечает немецкий телеканал.

В канун Нового года в Ганновере не будет веселья, шума и взрывов. В прошлые годы из-за попаданий петард среди полицейских и прохожих было много раненых, поэтому местные власти запретили запускать в Новый год в центре города какие-либо фейерверки. И это не единичный случай. Другие города Германии также создали у себя зоны, в которых в предновогодний день нельзя использовать пиротехнические изделия.

Забава, опасная для жизни. В канун Нового года полицейских обстреливают ракетами. Петарды попадают в случайных прохожих, поджигают одежду. Здесь мы видим кадры из Берлина. В прошлом году такая же ситуация была в Ганновере.

АКСЕЛЬ ФОН ДЕР ОХЕ, член городского совета Ганновера:

Мы столкнулись со случаями, когда люди обстреливали друг друга с помощью пиротехники, и ракеты попадали в случайных прохожих.

Заботясь о безопасности прохожих и полицейских власти Ганновера запретили использование ракет и петард в предновогодний день. Схожие ограничения действуют в Билефельде, Дюссельдорфе, Дортмунде, Штраубинге и возле Кёльнского собора.

К тому же из соображений пожаробезопасности многие города, особенно те, в историческом центре которых есть каркасные дома, создали зоны, где запрещено использование пиротехнических изделий. С 2009 года по всей Германии действует запрет на запуск фейерверков вблизи церквей, больниц, детских домов и домов для престарелых, а также строений с соломенными крышами и каркасных зданий. Нарушителям грозит штраф до 50 000 евро. В обществе мнения по поводу запретов на петарды разделились.

ДЕВУШКА:

Неплохо, что петарды запретили.

ВТОРАЯ ДЕВУШКА:

Я лично считаю, что это очень хорошо, потому что у меня дома есть животные. И в прошлом году это была просто катастрофа.

МУЖЧИНА:

По-моему, они слишком перестраховались. Зачем было это делать. Мы уже 30 лет так празднуем.

Есть и ещё одна причина для запрета фейерверков: загрязнение воздуха. В результате всех этих громыханий на Новый год в воздух над Германией попадает почти 5000 тонн мелкодисперсной пыли. Это 17% от того количества, которое машины выбрасывают в год через выхлопную трубу. На фоне запретов для дизельных автомобилей к таким цифрам тяжело отнестись с пониманием.