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Макрон пообещал наказать манифестантов за погромы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Правительство Франции примет жесткие меры в отношении протестующих, устроивших погромы во время акции «желтых жилетов», заявил президент страны Эммануэль Макрон.
«Я внимательно следил в течение всего дня за происходившим в стране и меня об этом информировал министр внутренних дел. Совершенно очевидно, что французской юстицией будут приняты очень жесткие меры в отношении правонарушителей», — цитирует ТАСС выступление Макрона в эфире телеканала BFM.
Он отметил, что страна нуждается в согласии, единстве и совместном продвижении к важным коллективным целям. «Важно сейчас добиться примирения и ликвидировать разногласия», — сказал он.
Сейчас Макрон находится в Чаде. В субботу он посетил в Нджамене военную базу, где расположен главный штаб французских частей, принимающих участие в региональной антитеррористической операции «Бархан». Вместе с военными он по традиции отпраздновал приближение Рождества. Угощение для солдат и офицеров приготовлено шеф-поваром Елисейского дворца Гийомом Гомезом.
В воскресенье у Макрона запланирована встреча с президентом Чада Идриссом Деби Итно.
В субботу протестующие парижане в «желтых жилетах» собрались на Монмартре, у базилики Сакре-Кер, на Елисейских полях демонстрантов почти не было. После обеда они стали расходиться.
В пятницу сенат Франции одобрил законопроект о срочных мерах помощи населению в социально-экономической сфере, принимаемых в ответ на требования манифестантов из числа «желтых жилетов».
Между тем Le Figaro писала, что, не привлекая внимания, французское правительство работает над ужесточением закона о проведении демонстраций; правозащитные организации обеспокоены планами властей, считая их ограничением свобод граждан.
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Комментарии11
Европа , В мире , Le Figaro , ИТАР-ТАСС , Франция
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