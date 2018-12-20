Европе не хватает альфа-самца или альфа-самки типа Трампа, Путина или Си Цзиньпина

Reflex (Чехия) . В таком положении ЕС приходится противостоять энергичным политикам типа Европе недостает сильного лидера, она ослаблена: Макрон — посмешище, Мэй уходит, Меркель «дослуживает» на посту канцлера, а Европейский Союз представляют совершенно безликие политики, пишет. В таком положении ЕС приходится противостоять энергичным политикам типа Трампа , Путина и Си Цзиньпина , которые жестко отстаивают свои интересы. В этой ситуации у Европы нет шансов.

Иногда даже Милош Земан прав. В недавнем интервью для российского телеканала НТВ он сказал, что Евросоюзу не хватает сильных политических лидеров. «Куда бы я ни посмотрел: направо, налево, вперед или назад — сильного лидера я не вижу», — сказал чешский президент. Все верно, но только он забыл добавить, что и в зеркале ему такого лидера не увидеть. С другой стороны, проблема действительно серьезная, потому что Европа сегодня конкурирует с политическими альфа-самцами типа Дональда Трампа и Владимира Путина , а также китайского Си Цзиньпина. Чтобы тягаться с ними, нужна смелость, неординарные идеи и хорошо структурированное политическое мышление. А таких лидеров современной Европе недостает. Более того, в этом отношении она очень ослаблена.

В том, что касается ВВП Европы или ее расходов на оборону, все не так плохо. Даже наоборот. Тем не менее она остается «невидимой» сверхдержавой, потому что иногда выступает как ЕС, а иногда — как отдельные государства. Например, на оборону страны Европейского Союза выделяют в общей сложности (пока еще с Великобританией ) в два раза больше, чем экспансивная Россия . Но слышал ли кто-нибудь когда-нибудь о решительном военном давлении, которое оказывал бы Евросоюз? Куда там. Но от россиян мы слышим об этом постоянно. И на то есть свои причины: некоторые европейские лидеры предпочитают об этом молчать (в Германии), а другие просто блефуют (во Франции). По-настоящему сильных европейских лидеров сегодня попросту нет.

А ведь нынешняя обстановка намного хуже, чем была прежде.

Долгое время одним из самых видных мировых политиков считалась немецкий канцлер Ангела Меркель . Но ее позиция дома ослабла после совершенных ею ошибок в вопросе миграции. В итоге она отказалась от поста председателя своей партии и теперь просто «дослуживает» на посту канцлера. Поэтому ее влияние будет постепенно ослабевать и утрачиваться.

Макрон — посмешище, Мэй уходит

Французский президент Эммануэль Макрон превратился в изгоя и шута. Хватило полутора лет, чтобы его образ триумфатора, убедительно победившего на выборах, разбился вдребезги. Уже никто не воспринимает всерьез рассуждения Макрона о сильной Европе и европейской армии и, прежде всего, альфа-самцы Трамп и Путин. Дома популярность Макрона ниже 20%, и больше он не может быть сильным игроком на мировой шахматной доске. Его уничтожила собственная самонадеянность.

Из-за Брексита сильно сдала и британский премьер-министр Тереза Мэй. Уход Великобритании из Европейского Союза сопровождается напряженностью, домыслами и догадками. Мэй уже заявила, что на будущих выборах баллотироваться на пост премьера не будет (как и Меркель). Теперь нам придется какое-то время подождать, пока следующего британского лидера станут опять воспринимать всерьез.

На мировой политической арене никто из остальных европейцев не может играть большую роль. Итальянских премьеров большинство европейцев даже не может запомнить. То же можно сказать об испанских. Влияние этих довольно больших стран в реальности невелико. Такие видные фигуры, как, например, венгерский председатель правительства Виктор Орбан , могут заявить о себе только в Европе, но вообще они никому не интересны, и с международной точки зрения они просто карлики.

Безликие политики и настоящая держава

Отдельная тема — политики, которые представляют Европейский Союз. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер известен только тем, что иногда кажется, что он много пил, и всех в своем окружении он с удовольствием лобызает. Его заявления о Европе не врезаются в память, потому что верить им нельзя. Одни фразы. У председателя Европейского совета , а это вроде европейского «президента», Дональда Туска тоже веса немного. Есть он или нет, никого не беспокоит. Его предшественником был бельгийский политик Херман Ван Ромпей. Помнит ли хоть кто-нибудь его заявления?

Есть еще Федерика Могерини , представитель левых и политолог, которая действительно ведет себя как левый политолог, хотя в первую очередь должна быть главной фигурой единой европейской дипломатии. О ней общественность тоже по сути ничего не знает и не подозревает, за что она ратует. Она занимает пост Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности. Вот как это на самом деле называется. На посту она сменила британку Кэтрин Эштон , которую тоже никто не помнит. Почему?

В таком положении ЕС приходится противостоять энергичным политикам типа Трампа, Путина и Си Цзиньпина, которые без колебаний действуют жестко и даже безжалостно, отстаивая интересы своих стран любой ценой и прилагая все усилия. В этой ситуации у Европы нет шансов, хотя самые разные таблицы ясно говорят о том, что сверхдержава — это мы. Однако на таблицах и графиках далеко не уедешь.