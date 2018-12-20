Польша загнала Европу в ловушку украинского безвиза

"Европе изначально было ясно, что выдача Украине права на безвизовый режим — это послабление, направленное на спуск пара в стране. Нужны были сигналы от Европы, что идет процесс сближения — именно их обещала власть, пришедшая на волне Майдана. И в Европе было немало противников открытия границы для украинцев — это решение пришлось буквально продавливать в ЕС. И сразу было понятно, что неконтролируемый поток мигрантов этой страны хлынет в Европу на работу, права на которую выданный туристический безвиз не дает.

Эти половинчатые меры со стороны Европы самые подлые — ведь наивно думать, что "богатые" украинцы массово поедут в ЕС на венские балы или прогулки по Елисейским полям. Им нужна работа в Европе, но именно в этом людей ограничили. Заявление о массовом нарушении режима пребывания в Европе украинцами рано или поздно должно было последовать — опыт Грузии уже показал все последствия предоставления безвиза. И винить украинцев в нарушениях глупо — в первую очередь здесь стоит разбираться между собой членам Евросоюза", — отмечает аналитик.

В опубликованном Еврокомиссией ежегодном отчете по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и программы Восточного партнерства говорится о нарушениях соглашения о безвизовом режиме со стороны Украины. Так, в 2017 году по сравнению с 2016-м число отказов в доступе украинцам на территорию ЕС выросло на 47% и составило 33,1 тысячи. Украинцев, пойманных на нелегальном проживании в странах ЕС, стало больше на 13% — 33,5 тысячи человек. В 2018 году произошло дальнейшее "значительное увеличение числа отказов во въезде", отметила ЕК, не приведя точных цифр. Пока механизм о замораживании безвиза не запускается — при условии "немедленных действий Киева".

"Весь Евросоюз принял решение, что украинский безвиз — исключительно туристический, на работу права не дает. В то же время Польша принимает украинцев и открыто выдает им разрешение на работу на своей территории. После года такой политики Варшава тоже уже не в восторге — получив польское разрешение украинец едет дальше в Европу, где заработки выше. А в ЕС уже выросло целое поколение, привыкшее считать, что выданный в одной стране Союза документ действителен по всему альянсу.

Естественно, украинцы просто не подчиняются законам Европы в попытках найти лучшую жизнь, заработок и осесть в ЕС. При этом двойственная позиция ЕС дает возможность Киеву официально ответить: раз украинцам дает разрешение на работу Польша, почему этого не делают другие страны Европы? Прецедент Варшавой создан, и он дает украинским властям возможность торговаться. То есть открытием границ и непоследовательной политикой Европа загнала себя в ловушку украинского безвиза", — подчеркивает эксперт.

Ультиматум Европы

ЕК отметила, что нелегальная миграция с Украины остается на высоком уровне. Страна также фигурирует в списке государств, граждане которых активно участвуют в трансграничных организованных преступных группировках, занимающихся контрабандой, торговлей людьми, нелегальной перевозкой мигрантов, наркоторговлей, киберпреступностью, махинациями с недвижимостью и отмыванием денег. Помимо этого, Украина остается одной из основных транзитных стран для контрабанды на территорию ЕС поддельной продукции, в особенности табачных изделий.

Чтобы не допустить замораживания безвиза Киеву выдвинуты ряд требований, которые должны быть выполнены в кратчайшие сроки. ЕК потребовала срочно сократить число прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов с украинским гражданством, организовать информационные программы о правах и обязанностях в рамках безвиза, отказаться от "чрезмерного регулирования" неправительственных организаций, обеспечить независимость и эффективность антикоррупционных структур, создать полностью рабочую систему декларирования собственности госчиновников, повысить эффективность полиции и спецслужб в борьбе с оргпреступностью.

"Стоит обратить внимание: Евросоюз не обещает отозвать украинский безвиз, а лишь грозит его временно заморозить. Все, что в данной ситуации может сделать Европа — констатировать факт массовых нарушений, максимум — закрыть границу ЕС на несколько месяцев, после чего все вернется на круги своя. Безвиз и зона свободной торговли — таковы были условия вхождения Украины в колониальную зону Запада и ухода из-под влияния России, отбирать эти "подарки" уже нельзя.

С другой стороны, безвиз для Европы — мощный рычаг давления на режим Петра Порошенко, ведь украинский президент уже много месяцев колесит по Украине, заявляя, что самолично добился послаблений от ЕС. Если пресловутый безвизовый режим хотя бы пригрозят отозвать, это сильно ударит по рейтингам главы Украины, которые и без того крайне низки. В предвыборный период это стало бы сильных ходом со стороны Европы по вмешательству в выборы.