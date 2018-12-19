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В Еврокомиссии заявили о множестве нарушений по безвизовому режиму со стороны Украины 

Рамблер + ещё 18 13 часов назад
Еврокомиссия нашла множество нарушений соглашения о безвизовом режиме со стороны Украины, передает ТАСС.
В ежегодном отчете Еврокомиссии по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и программы Восточного партнерства сообщается о многочисленных нарушениях соглашения со стороны Украины.
Тем не менее, соглашение не будет заморожено при условии «немедленных действий» Киева по выполнению требований соглашения, в частности, касающихся борьбы с коррупцией и незаконной миграцией.
В докладе говорится, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом число случаев отказов в доступе украинцам на территорию ЕС выросло на 47% и составило 33,1 тыс. случаев. Число украинцев, пойманных на нелегальном проживании в странах ЕС, в 2017 году выросло на 13% по сравнению с предыдущим годом и достигло 33,5 тысяч человек. В 2018 году эти цифры продолжили расти, отметили авторы доклада.
По информации Еврокомиссии, граждане Украины не только нелегально проживают на территории ЕС, но и активно участвуют в трансграничных организованных преступных группировках, занимающихся контрабандой, торговлей людьми, нелегальной перевозкой мигрантов, наркоторговлей, киберпреступностью, махинациями с недвижимостью и отмыванием денег.
Еврокомиссия выдвинула Киеву семь требований, которые должны быть выполнены немедленно, в противном случае, безвиз будет заморожен.
Среди этих требований — сокращение числа нелегальных мигрантов из страны, организация информационных программ о правах и обязанностях в рамках безвиза, независимость и эффективность антикоррупционных структур, в частности, антикоррупционной прокуратуры, усиление борьбы с организованной преступностью, в том числе, киберпреступностью.
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