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Дед Мороз умер на детском утреннике
Дед Мороз умер на детском утреннике

Польша отменила скандальный пункт судебной реформы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о внесении изменений в положения судебной реформы, приостановить которую ранее потребовал Евросуд.
Дуда исключил пункт, снижающий возраст выхода членов Верховного суда на пенсию с 70 до 65 лет, передает Deutsche Welle.
В тот же день Европейский суд в Люксембурге издал очередное постановление с требованием приостановить положение польской судебной реформы о пенсионном возрасте.
Еврокомиссия обратилась с иском против Варшавы из-за проводимой судебной реформы в сентябре. В ЕС посчитали, что она подрывает «принцип независимости судебных органов».
В марте ЕП поддержал решение Еврокомиссии запустить санкционную процедуру против Польши за нарушение европейских принципов в национальной судебной реформе.
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