Польша отменила скандальный пункт судебной реформы

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о внесении изменений в положения судебной реформы, приостановить которую ранее потребовал Евросуд.

Дуда исключил пункт, снижающий возраст выхода членов Верховного суда на пенсию с 70 до 65 лет, передает Deutsche Welle

В тот же день Европейский суд в Люксембурге издал очередное постановление с требованием приостановить положение польской судебной реформы о пенсионном возрасте.

Еврокомиссия обратилась с иском против Варшавы из-за проводимой судебной реформы в сентябре. В ЕС посчитали, что она подрывает «принцип независимости судебных органов».

В марте ЕП поддержал решение Еврокомиссии запустить санкционную процедуру против Польши за нарушение европейских принципов в национальной судебной реформе.