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В Париже число задержанных на акциях «желтых жилетов» превысило 160 человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Число задержанных на протестах "желтых жилетов" в Париже превысило 150 человек, более 100 человек помещены под стражу, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру столичной полиции.
Ранее сообщалось о 120 задержаниях во время субботних протестов в Париже и столичном регионе.
Согласно последним данным, в Париже были задержаны 168 демонстрантов, 112 были помещены под стражу.
В субботней акции в столице приняли участие более двух тысяч человек, тогда как в прошлую субботу на улицы Парижа вышли 10 тысяч участников. По всей Франции число манифестантов составляет 33,5 тысячи участников против 77 тысяч 8 декабря, сообщили в полиции.
Несогласные с политикой властей, возмущенные планирующимся повышением цен на топливо, а также снижением покупательской способности "желтые жилеты" начали выходить на улицы по всей стране с 17 ноября. Их первоначальным требованием было снижение цен на бензин, затем к нему прибавился ряд других. Масштабные протесты сопровождались многочисленными столкновениями демонстрантов с полиций, погромами, поджогами машин, разрушением магазинов и банков.
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