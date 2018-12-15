В Париже число задержанных на акциях «желтых жилетов» превысило 160 человек

Число задержанных на протестах "желтых жилетов" в Париже превысило 150 человек, более 100 человек помещены под стражу, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру столичной полиции.

Ранее сообщалось о 120 задержаниях во время субботних протестов в Париже и столичном регионе.

Согласно последним данным, в Париже были задержаны 168 демонстрантов, 112 были помещены под стражу.

В субботней акции в столице приняли участие более двух тысяч человек, тогда как в прошлую субботу на улицы Парижа вышли 10 тысяч участников. По всей Франции число манифестантов составляет 33,5 тысячи участников против 77 тысяч 8 декабря, сообщили в полиции.

Несогласные с политикой властей, возмущенные планирующимся повышением цен на топливо, а также снижением покупательской способности "желтые жилеты" начали выходить на улицы по всей стране с 17 ноября. Их первоначальным требованием было снижение цен на бензин, затем к нему прибавился ряд других. Масштабные протесты сопровождались многочисленными столкновениями демонстрантов с полиций, погромами, поджогами машин, разрушением магазинов и банков.